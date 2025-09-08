France - Islande, les grands changements de Didier Deschamps

En attaque, Didier Deschamps doit composer sans Ousmane Dembélé ni Désiré Doué, tous deux blessés. Dans ce contexte, Bradley Barcola et surtout Marcus Thuram devraient être titularisés. L’attaquant de l’Inter Milan accompagnerait Kylian Mbappé sur le front de l’attaque dans un schéma en 4-4-2.

Pour stabiliser la défense, Théo Hernandez est pressenti pour remplacer Lucas Digne sur le flanc gauche. Ces ajustements démontrent la volonté de Deschamps de s’appuyer sur des joueurs déjà expérimentés au plus haut niveau, afin de sécuriser une rencontre qui reste piégeuse.