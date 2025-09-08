Ce mardi soir au Parc des Princes, l’équipe de France s’apprête à disputer son deuxième match de qualification pour la Coupe du monde 2026 face à l’Islande. Didier Deschamps, conscient des blessures récentes et de l’importance d’enchaîner un nouveau succès après la victoire face à l’Ukraine (0-2), a déjà prévu des ajustements dans son onze de départ. Des changements ciblés, sans révolution, mais suffisants pour donner un nouveau souffle à son groupe.
France - Islande, les grands changements de Didier Deschamps
Deschamps prépare une équipe remodelée
Lors de l’entraînement de lundi soir, aucun joueur ne manquait à l’appel. Les vingt-deux Bleus ont suivi un travail d’échauffement avec ballon avant des exercices physiques dirigés par Cyril Moine, indique L’Equipe. En conférence de presse plus tôt dans la journée, Didier Deschamps a rappelé qu’il ne fallait pas sous-estimer l’adversaire : « Cette équipe a évolué. Elle a un jeu beaucoup moins direct. Les joueurs se connaissent, ils sont assez techniques. Il ne faut pas la sous-estimer ». Le sélectionneur tricolore, fidèle à sa prudence, a confirmé qu’il procéderait à des ajustements sans chambouler l’équilibre global.
Marcus Thuram et Théo Hernandez titulaires face à l’Islande ?
En attaque, Didier Deschamps doit composer sans Ousmane Dembélé ni Désiré Doué, tous deux blessés. Dans ce contexte, Bradley Barcola et surtout Marcus Thuram devraient être titularisés. L’attaquant de l’Inter Milan accompagnerait Kylian Mbappé sur le front de l’attaque dans un schéma en 4-4-2.
Pour stabiliser la défense, Théo Hernandez est pressenti pour remplacer Lucas Digne sur le flanc gauche. Ces ajustements démontrent la volonté de Deschamps de s’appuyer sur des joueurs déjà expérimentés au plus haut niveau, afin de sécuriser une rencontre qui reste piégeuse.
Pas de bizut, mais des options offensives
Si certains espéraient voir de nouveaux visages, Didier Deschamps devrait rester prudent. Ni Maghnes Akliouche ni Hugo Ekitike ne devraient débuter, même si leur entrée en jeu au cours de la rencontre n’est pas exclue.
Le sélectionneur privilégie donc la continuité tout en tenant compte des absences, et laisse encore quelques heures à son staff pour affiner ses choix. L’objectif est clair : assurer une deuxième victoire consécutive pour aborder la suite des qualifications avec sérénité.
La compo probable des Bleus contre l’Islande
Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Koné - Olise, Barcola - Mbappé, Thuram.