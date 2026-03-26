Le onze des Bleus contre le Brésil : Doué, l'absence qui intrigue

Le remake de la finale de 1998 se joue ce jeudi soir à 21 heures au Gillette Stadium de Boston. À deux mois du Mondial nord-américain, cette opposition amicale fait figure de véritable test grandeur nature. Alors que la composition officielle filtre à quelques heures du coup d'envoi, Didier Deschamps a décidé de brouiller les cartes. Si les observateurs s'attendaient à une animation bien précise suite à la dernière mise en place, le patron tricolore a finalement opté pour un schéma remanié qui fait une victime de taille.

Doué, la victime tactique

Selon les dernières indiscrétions de RMC Sport, l'équipe de France va s'articuler autour d'un 4-4-2 hybride particulièrement audacieux. Fini le trident classique, place à une association inédite à la pointe de l'attaque avec Kylian Mbappé épaulé par Ousmane Dembélé. Pour alimenter ce duo, Michael Olise se chargera d'animer le couloir droit. De l'autre côté, c'est Hugo Ekitike, auteur d'une saison très remarquée sous les couleurs de Liverpool, qui a été préféré pour dynamiter le flanc gauche.

Getty Images

Ce choix fort du sélectionneur relègue de facto Désiré Doué sur le banc de touche. Pressenti comme titulaire la veille, le milieu offensif fait les frais directs de ce réaménagement de dernière minute. Une absence au coup d'envoi qui intrigue forcément, tant le profil créatif du joueur semblait taillé pour ce genre de défi. Néanmoins, avec un Kylian Mbappé de retour de blessure qui ne devrait disputer qu'une mi-temps, il n'est absolument pas exclu de voir Doué être lancé dans le grand bain lors du second acte.

Des fondations pour rassurer

Pour soutenir ce secteur résolument tourné vers l'avant, le reste de l'équipe s'appuie sur des bases solides. Dans l'entrejeu, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot formeront le double pivot. En défense, face aux nombreuses défections, le staff a logiquement aligné Malo Gusto à droite et Lucas Digne à gauche, encadrant une charnière centrale composée d'Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano. L'intouchable Mike Maignan gardera les cages tricolores.