Fin de la belle série pour Lyon ? L’arbitre d’OL-Nice inquiète les Gones

L’OL traverse une période très positive. Match après match, les Lyonnais imposent leur rythme à domicile et empilent les victoires devant leur public. Treize succès consécutifs au Groupama Stadium restent dans toutes les têtes, et Nice n’a aucune intention de servir de victime supplémentaire.

Les Aiglons arrivent dans le Rhône avec un plan clair : résister, perturber, puis frapper si l’occasion se présente. Ce duel promet une opposition intense entre une équipe lyonnaise en confiance et un adversaire décidé à casser la série.