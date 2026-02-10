Goal.com
FRANCE-LYON-SPORT-FOOTBALL-LIGUE 1-OLYMPIQUE LYONNAIS-OL-LILLE-LAFP
Patrick Tchanhoun

Fin de la belle série pour Lyon ? L’arbitre d’OL-Nice inquiète les Gones

Lyon enchaîne, le stade s’enflamme… mais un détail discret pourrait bien troubler la soirée face à Nice.

Dimanche soir, le Groupama Stadium s’apprête à vibrer pour la clôture de la 22e journée de Ligue 1. L’Olympique Lyonnais, porté par une série impressionnante à domicile, reçoit l’OGC Nice avec l’ambition de poursuivre sa marche en avant. Pourtant, un élément extérieur au terrain commence à susciter l’attention des supporters lyonnais.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NICE-LYONAFP

    Lyon avance fort, Nice veut stopper l’élan

    L’OL traverse une période très positive. Match après match, les Lyonnais imposent leur rythme à domicile et empilent les victoires devant leur public. Treize succès consécutifs au Groupama Stadium restent dans toutes les têtes, et Nice n’a aucune intention de servir de victime supplémentaire.

    Les Aiglons arrivent dans le Rhône avec un plan clair : résister, perturber, puis frapper si l’occasion se présente. Ce duel promet une opposition intense entre une équipe lyonnaise en confiance et un adversaire décidé à casser la série.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-STRASBOURGAFP

    Un arbitre qui rappelle de mauvais souvenirs

    À l’approche de ce rendez-vous, une désignation fait réagir. Choisi par la Ligue de football professionnel (LFP), Thomas Léonard dirigera la rencontre. Un choix qui ne rassure pas vraiment les Gones au regard des précédents récents.

    Lors de ses deux dernières apparitions avec l’OL, les souvenirs restent amers. À domicile, Lyon avait concédé une défaite cruelle face à Toulouse (1-2), avec un scénario douloureux dans les dernières minutes. Quelques semaines plus tard, les Lyonnais avaient quitté Auxerre frustrés, incapables de trouver la faille lors d’un match terminé sur un score vierge (0-0), en novembre dernier.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NICE-LYONAFP

    Un corps arbitral très surveillé

    Pour ce choc de clôture, Thomas Léonard sera épaulé par Brice Parinet Le Tellier et Christophe Mouysset sur les lignes. Gaël Angoula officiera en tant que quatrième arbitre. L’assistance vidéo sera confiée à Cyril Grignote et Julien Schmitt.

    Dans un match qui pourrait se jouer sur des détails, chaque décision comptera. Les interventions de la VAR, notamment, pourraient influencer le rythme et le scénario de la rencontre.

  • Olympique Lyonnais v PAOK FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Le sang-froid comme mot d’ordre

    Du côté lyonnais, la consigne s’annonce simple mais essentielle. Rester concentré. Garder la maîtrise émotionnelle. Ne pas laisser l’arbitrage devenir un facteur de déséquilibre, même en cas de situations litigieuses.

    Face à un Nice ambitieux et dans un contexte chargé, l’OL devra imposer son jeu sans perdre le fil. La série est en jeu. Et parfois, le danger ne vient pas uniquement de l’adversaire.

