Fabian Ruiz rayonne, Dembélé dynamite le Real : les notes du PSG après un récital en demi-finale

Une première période de feu, un Ruiz étincelant, un Dembélé décisif : le PSG a survolé le Real. Voici les notes des Parisiens après leur victoire 4-0.

Le Paris Saint-Germain a écrasé le Real Madrid (4-0) à New Jersey, et il ne s’agit pas d’un abus de langage. En à peine 30 minutes, les hommes de Luis Enrique ont expédié le choc le plus attendu du Mondial des Clubs. Trois buts, une domination totale, une intensité collective remarquable et des individualités en fusion. À l’image de Fabian Ruiz, auteur d’un doublé, ou d’un Ousmane Dembélé déchaîné, impliqué sur les deux premiers buts.

Tout a basculé dès l’entame : Dembélé a forcé deux pertes de balle successives, converties sans pitié. Puis le PSG a déroulé. Hakimi, Mendes, Kvaratskhelia, Vitinha… tous ont récité une partition précise et engagée. Même si l’intensité a baissé après la pause, le Real n’a jamais existé. Et Gonçalo Ramos est venu parachever l’œuvre en fin de match.

Avec cette victoire magistrale, Paris s’offre une finale contre Chelsea avec le costume de favori. Voici les notes d’un groupe qui semble à son apogée collective et technique.