Explications : pourquoi l'annonce du retour de José Mourinho au Real Madrid a été reportée

Selon le Diario AS, ce report s’explique principalement par l’irruption d’une crise politique au Bernabéu. Le Real Madrid s’apprête à vivre sa première élection présidentielle contestée depuis 2006, le président sortant Florentino Pérez étant défié par Enrique Riquelme. Cette lutte de pouvoir interne a temporairement détourné l’attention du banc, Pérez souhaitant consolider son mandat avant d’engager des changements majeurs à la tête du club.

José Mourinho, qui suit de près le scrutin, est convaincu que Pérez sortira vainqueur. Le président pourrait même brandir le contrat de deux ans proposé au technicien portugais comme un argument majeur de sa campagne. Pour l’instant, le coach du Benfica doit donc patienter jusqu’à la fermeture des urnes avant de pouvoir officiellement apposer sa signature.



