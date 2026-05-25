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Explications : pourquoi l'annonce du retour de José Mourinho au Real Madrid a été reportée
Les élections présidentielles suspendent les opérations au Bernabéu
Selon le Diario AS, ce report s’explique principalement par l’irruption d’une crise politique au Bernabéu. Le Real Madrid s’apprête à vivre sa première élection présidentielle contestée depuis 2006, le président sortant Florentino Pérez étant défié par Enrique Riquelme. Cette lutte de pouvoir interne a temporairement détourné l’attention du banc, Pérez souhaitant consolider son mandat avant d’engager des changements majeurs à la tête du club.
José Mourinho, qui suit de près le scrutin, est convaincu que Pérez sortira vainqueur. Le président pourrait même brandir le contrat de deux ans proposé au technicien portugais comme un argument majeur de sa campagne. Pour l’instant, le coach du Benfica doit donc patienter jusqu’à la fermeture des urnes avant de pouvoir officiellement apposer sa signature.
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Le coup dur de la clause libératoire de 7 millions d'euros
Selon le rapport, une complication financière majeure est survenue concernant le départ de Mourinho du Benfica. Une clause spécifique de son contrat avec le club lisboète, qui aurait permis au Real Madrid de s’attacher ses services pour un montant forfaitaire de 7 millions d’euros, est arrivée à échéance le 26 mai. Les élections présidentielles ayant retardé la finalisation de l’accord, les « Blancos » ont manqué la date limite pour déclencher ce départ à prix réduit.
Cette situation renforce la position de Benfica dans les négociations. Les relations entre les deux clubs se sont récemment détériorées en raison de frictions liées au feuilleton du transfert d’Álvaro Carreras ainsi qu’à la polémique autour de Gianluca Prestianni et Vinícius Júnior. Le Real Madrid doit désormais négocier directement avec le club portugais pour trouver une solution, ce qui enterre tout espoir de transition rapide et peu coûteuse à la tête de l’équipe alors qu’il cherche à remplacer Álvaro Arbeloa.
Préparer une refonte de l'effectif pour l'été
Malgré un léger retard administratif, José Mourinho a d’ores et déjà entamé son mercato. Selon nos informations, il aurait activé la piste menant au milieu de terrain international danois Morten Hjulmand, afin de renforcer l’entrejeu du Real Madrid. Capitaine du Sporting CP, le joueur serait estimé à environ 50 millions d’euros.
Par ailleurs, le technicien portugais songerait à surprendre le marché en recrutant l’ancien Mancunien Marcus Rashford, qui a passé la saison dernière en prêt à Barcelone. Sur le plan interne, il projette aussi de restructurer son staff et d’offrir un rôle d’assistant à l’icône madrilène Toni Kroos.
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Les ressorts de la motivation de Mourinho pour un deuxième acte
La motivation de Mourinho est évidente : il voit ce retour comme une affaire inachevée. Lors de son premier passage au Real, entre 2010 et 2013, il avait atteint trois demi-finales consécutives de la Ligue des champions sans toutefois soulever le trophée. Aujourd’hui, après une saison où il a mené Benfica à un parcours invaincu en championnat, mais où il a manqué le titre en raison d’un nombre excessif de matchs nuls, il est plus que jamais avide de trophées dans la capitale espagnole.
Les termes de l’accord en cours de négociation sont axés sur la réussite, la troisième année de son contrat devant être automatiquement activée s’il remporte la Liga. Ayant déjà accumulé un total record de 100 points lors de son premier mandat, Mourinho est considéré comme l’entraîneur capable de stabiliser un vestiaire qui n’a plus goûté au succès depuis deux ans.