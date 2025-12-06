La Coupe du monde 2026 approche et l’équipe de France connaît enfin la chronologie précise de ses premiers rendez-vous. Un début chargé de symboles, des étapes déterminantes et un groupe qui s’annonce relevé : les Bleus devront rapidement monter en puissance pour réussir leur entrée dans une compétition élargie à 48 sélections. La programmation désormais officielle éclaire le chemin qui attend les champions du monde 2018, prêts à défier l’histoire dans un tournoi où chaque détail pourrait peser lourd.
Coupe du monde 2026, le calendrier des Bleus est connu
- AFP
Le Sénégal en ouverture pour les Bleus le 16 juin
L’équipe de France débutera sa Coupe du monde 2026 le 16 juin, au MetLife Stadium de New York, contre le Sénégal. Ce premier match rappellera inévitablement des souvenirs amers aux supporters des Bleus, qui avaient vu leur sélection s’incliner lors de son entrée en lice au Mondial 2002 face aux Lions de la Teranga. La France, placée dans le groupe I, entame donc son parcours face à un adversaire qu’elle sait redoutable, d’autant que le Sénégal restait sur une qualification en huitièmes de finale en 2022.
L’équipe de France poursuivra son parcours le 22 juin, au Lincoln Financial Field de Philadelphie, pour affronter le vainqueur du barrage intercontinental. D’après le calendrier communiqué, ce barrage opposera d’abord la Bolivie au Suriname le 26 mars au Mexique, avant que le vainqueur ne défie l’Irak le 31 mars. C’est donc seulement à l’issue de ces confrontations que les Bleus connaîtront l’identité de leur deuxième adversaire dans cette phase de groupes.
- Getty/GOAL
La Norvège, un adversaire redoutable pour la France
Le troisième match de l’équipe de France aura lieu le 26 juin, au Gillette Stadium de Boston, contre la Norvège avec un duel à distance entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Une affiche décisive puisque les deux premiers du groupe seront qualifiés directement pour les seizièmes de finale, tandis que huit des meilleurs troisièmes sur douze poursuivront également leur route. Pour les Bleus, cette ultime rencontre pourrait peser lourd dans la dynamique du tournoi et dans l’objectif d’un parcours maîtrisé.
Didier Deschamps, interrogé après le tirage, a rappelé l’exigence du groupe I. Le sélectionneur de l’équipe de France considère ce trio d’adversaires comme l’un des plus relevés du Mondial 2026. Cette édition, qui rassemblera pour la première fois 48 équipes réparties en 12 groupes, se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un défi massif pour les Bleus, qui connaissent désormais la route à suivre.
Le programme des Bleus au Mondial 2026
16 juin à 21h : France-Sénégal au MetLife Stadium de New York
22 juin à 23h : France-Bolivie/Irak/Suriname au Lincoln Financial Park de Philadelphie
26 juin à 21h : France-Norvège au Gilette Stadium de Boston