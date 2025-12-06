Coupe du monde 2026, le calendrier des Bleus est connu

L’équipe de France débutera sa Coupe du monde 2026 le 16 juin, au MetLife Stadium de New York, contre le Sénégal. Ce premier match rappellera inévitablement des souvenirs amers aux supporters des Bleus, qui avaient vu leur sélection s’incliner lors de son entrée en lice au Mondial 2002 face aux Lions de la Teranga. La France, placée dans le groupe I, entame donc son parcours face à un adversaire qu’elle sait redoutable, d’autant que le Sénégal restait sur une qualification en huitièmes de finale en 2022.

L’équipe de France poursuivra son parcours le 22 juin, au Lincoln Financial Field de Philadelphie, pour affronter le vainqueur du barrage intercontinental. D’après le calendrier communiqué, ce barrage opposera d’abord la Bolivie au Suriname le 26 mars au Mexique, avant que le vainqueur ne défie l’Irak le 31 mars. C’est donc seulement à l’issue de ces confrontations que les Bleus connaîtront l’identité de leur deuxième adversaire dans cette phase de groupes.