Toujours à l’aise dans son rôle de meneur d’hommes, Didier Deschamps a reçu ses joueurs avec la bonne humeur qu’on lui connaît. Pour ce dernier rassemblement de l’année, le sélectionneur des Bleus a multiplié les boutades à Clairefontaine, transformant l’accueil des internationaux en véritable moment de camaraderie. Entre taquineries sur les tenues, plaisanteries sur les résultats du week-end et accolades pleines d’affection, “DD” a une fois encore prouvé qu’il savait entretenir la cohésion d’un groupe.
Equipe de France : l’accueil taquin de Deschamps à ses joueurs à Clairefontaine
Deschamps en mode chambreur à Clairefontaine
Lundi, le centre technique de Clairefontaine a retrouvé son effervescence habituelle. Les Bleus y ont posé leurs valises pour préparer les deux derniers matchs de qualification à la Coupe du monde 2026. Et dès leur arrivée, Didier Deschamps s’est montré fidèle à sa réputation : celle d’un sélectionneur proche de ses joueurs, capable de mêler exigence et décontraction.
Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l’équipe de France, on découvre un Deschamps rayonnant, enchaînant les petites piques amicales. Toujours prompt à détendre l’atmosphère, le coach a accueilli ses hommes un par un, dans une ambiance bon enfant.
Konaté, première victime des blagues de “DD”
Ibrahima Konaté, défenseur de Liverpool, a été le premier à goûter à l’humour du patron des Bleus. Encore marqué par la lourde défaite des Reds contre Manchester City (3-0) la veille, le joueur n’a pas échappé à la taquinerie. « Ça arrive, tu ne peux pas gagner tous les matchs », lui a lancé Deschamps avec un large sourire.
L’ancien joueur de Leipzig, hilare, a tenté d’esquiver la scène en plaisantant : « Coupe ta caméra ». Mais trop tard. Le ton était donné : la séance d’accueil allait se dérouler sous le signe de la légèreté. « J’étais venu, je me m’étais dit que je n’allais pas rigoler », a fini par admettre le défenseur, amusé par l’insistance de son sélectionneur.
Retrouvailles pleines d’émotion avec N’Golo Kanté
Parmi les visages les plus attendus à Clairefontaine figurait celui de N’Golo Kanté. Rappelé en équipe de France après un an d’absence, le milieu de terrain d’Al Ittihad a eu droit à une réception toute particulière. Dès qu’il l’a aperçu, Deschamps s’est empressé de lui offrir une étreinte pleine d’affection.
« Petit bonhomme, tu vas bien ? Le sourire comme d’hab. Le voyage s’est bien passé ? », lui a-t-il lancé avec son ton chaleureux habituel. Fidèle à sa discrétion légendaire, Kanté a répondu timidement : « Ça s’est bien passé, ça va ». Un moment court mais symbolique, qui a rappelé l’importance de ce joueur dans l’histoire récente des Bleus.
Cherki et son pull dans le viseur du sélectionneur
Toujours à l’affût du moindre détail, Didier Deschamps n’a pas manqué d’épingler Rayan Cherki sur son look. L’ancien Lyonnais, aujourd’hui à Manchester City, a attiré l’attention du sélectionneur avec son pull coloré. « Rayan, comment ça va ? Il est pas mal ton pull », a lancé le technicien, amusé par les motifs.
Souriant, le jeune milieu offensif a répliqué : « Il est pas mal hein ? », visiblement ravi d’échanger sur un ton léger. Revenu en sélection après avoir manqué les rassemblements de septembre et d’octobre pour blessure, Cherki a semblé heureux de retrouver le groupe dans une ambiance aussi détendue.
Un anniversaire pour Camavinga, célébré avec humour
Eduardo Camavinga, lui, a eu droit à un accueil spécial. Lundi marquait son 23e anniversaire, et Deschamps n’a pas laissé passer l’occasion. « Joyeux anniversaire, magnifique », lui a lancé le sélectionneur, avant de le serrer dans ses bras.
« La vieillesse », a répliqué le milieu de terrain du Real Madrid, un brin taquin. « T’as que 23 ans ? », lui a répondu Deschamps, feignant la surprise. Une scène qui a fait sourire l’ensemble du staff et des joueurs présents.
Place au travail avant l’Ukraine et l’Azerbaïdjan
Après cette série de retrouvailles ponctuée de rires, les joueurs se sont rapidement tournés vers le terrain. Une première séance d’entraînement s’est tenue dans l’après-midi, avant d’aborder les échéances cruciales à venir.
Jeudi, les Bleus affronteront l’Ukraine au Parc des Princes (20h45), avant de se déplacer en Azerbaïdjan dimanche (18h). En tête de leur groupe, les hommes de Deschamps doivent confirmer leur statut pour décrocher une qualification directe au Mondial.
Mais si la route vers la Coupe du monde reste sérieuse, l’ambiance à Clairefontaine prouve qu’une bonne humeur bien placée peut être le ciment d’un groupe qui gagne.