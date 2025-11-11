Equipe de France : l’accueil taquin de Deschamps à ses joueurs à Clairefontaine

Lundi, le centre technique de Clairefontaine a retrouvé son effervescence habituelle. Les Bleus y ont posé leurs valises pour préparer les deux derniers matchs de qualification à la Coupe du monde 2026. Et dès leur arrivée, Didier Deschamps s’est montré fidèle à sa réputation : celle d’un sélectionneur proche de ses joueurs, capable de mêler exigence et décontraction.

Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l’équipe de France, on découvre un Deschamps rayonnant, enchaînant les petites piques amicales. Toujours prompt à détendre l’atmosphère, le coach a accueilli ses hommes un par un, dans une ambiance bon enfant.