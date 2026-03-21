De retour à un excellent niveau avec le RC Lens, Florian Thauvin pensait peut-être poursuivre l’aventure avec l’équipe de France. Pourtant, Didier Deschamps a fait un autre choix pour le rassemblement de mars. Une décision qui n’a pas laissé l’ancien Marseillais indifférent.
Equipe de France : Florian Thauvin répond cash à Deschamps pour sa non-convocation
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Une performance qui interpelle
Vendredi soir, Lens n’a laissé aucune chance à Angers en Ligue 1 (5-1). Dans ce large succès, Thauvin a crevé l’écran. Un but. Deux passes décisives. Une influence constante dans le jeu offensif.
Difficile de faire mieux. Le numéro 10 artésien a logiquement reçu le trophée d’homme du match. Une prestation aboutie, qui arrive au moment où la liste des Bleus venait tout juste de tomber.
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Une absence difficile à digérer
Présent lors des rassemblements d’octobre et novembre 2025, Thauvin avait retrouvé la sélection après plus de six années loin du groupe tricolore. Un retour marquant, qui semblait relancer son histoire avec les Bleus.
Mais cette fois, son nom ne figure pas parmi les 26 joueurs retenus pour la tournée aux États-Unis. Une décision qui interroge, au vu de sa forme actuelle.
Face aux médias, l’attaquant n’a pas esquivé le sujet. « Bien évidemment, en tant que compétiteur, comme j'ai pris part aux deux dernières sélections, il y a forcément de la déception. Si je n'y suis pas aujourd'hui, ça veut dire que le coach attend plus de moi. Il faut que je sois performant, que je donne le maximum et que je continue comme ça. Et puis, on verra ce qu'il se passera d'ici la fin de saison », a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+.
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Une saison solide avec Lens
Depuis son retour en Ligue 1 l’été dernier, Thauvin affiche des statistiques solides. En 29 rencontres toutes compétitions confondues, il cumule 10 buts et 7 passes décisives.
Des chiffres qui traduisent son importance dans le dispositif lensois. Son influence dépasse même les statistiques. Il oriente le jeu, accélère les offensives, prend ses responsabilités dans les moments clés.
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Un avenir encore ouvert en sélection
Champion du monde 2018, Thauvin garde un œil attentif sur la suite. Il avait d’ailleurs inscrit un but en sélection face à l’Azerbaïdjan en octobre dernier, preuve qu’il reste capable de répondre présent au niveau international.
Les Bleus disputeront deux matchs amicaux fin mars, face au Brésil puis à la Colombie. Deux rendez-vous qui serviront de répétition avant la Coupe du monde 2026.
La prochaine liste, attendue le 13 mai, sera décisive. Le sélectionneur pourra convoquer entre 23 et 26 joueurs pour le tournoi. D’ici là, Thauvin n’a qu’un objectif : continuer à performer.