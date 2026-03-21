Equipe de France : Florian Thauvin répond cash à Deschamps pour sa non-convocation

Présent lors des rassemblements d’octobre et novembre 2025, Thauvin avait retrouvé la sélection après plus de six années loin du groupe tricolore. Un retour marquant, qui semblait relancer son histoire avec les Bleus.

Mais cette fois, son nom ne figure pas parmi les 26 joueurs retenus pour la tournée aux États-Unis. Une décision qui interroge, au vu de sa forme actuelle.

Face aux médias, l’attaquant n’a pas esquivé le sujet. « Bien évidemment, en tant que compétiteur, comme j'ai pris part aux deux dernières sélections, il y a forcément de la déception. Si je n'y suis pas aujourd'hui, ça veut dire que le coach attend plus de moi. Il faut que je sois performant, que je donne le maximum et que je continue comme ça. Et puis, on verra ce qu'il se passera d'ici la fin de saison », a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+.



