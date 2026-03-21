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Patrick Tchanhoun

Equipe de France : Florian Thauvin répond cash à Deschamps pour sa non-convocation

Brillant avec Lens, Thauvin sort du silence après son absence chez les Bleus. Sa réaction ne laisse pas indifférent.

De retour à un excellent niveau avec le RC Lens, Florian Thauvin pensait peut-être poursuivre l’aventure avec l’équipe de France. Pourtant, Didier Deschamps a fait un autre choix pour le rassemblement de mars. Une décision qui n’a pas laissé l’ancien Marseillais indifférent.

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