À Paris, la réflexion avance en coulisses. Malgré des investissements massifs ces dernières saisons, l’arrière-garde continue d’alimenter les débats en interne. Trop d’irrégularité, pas assez de certitudes dans les grands rendez-vous. Alors, la direction anticipe. Et parmi les profils étudiés, un défenseur expérimenté de Bundesliga revient avec insistance : Edmond Tapsoba.
Edmond Tapsoba au PSG, c’est validé par un ancien coach de Paris
Une défense parisienne sous surveillance
Le chantier défensif ne date pas d’hier au Paris Saint-Germain. L’effectif affiche de la densité, mais la stabilité ne s’installe jamais très longtemps. Certaines recrues n’apportent pas toujours les garanties espérées, et les rotations perturbent la hiérarchie.
Sous l’impulsion de Luis Campos, avec l’aval de Luis Enrique, le club prépare déjà le prochain mercato estival. L’idée reste claire : sécuriser l’avenir avec des joueurs capables d’élever le niveau technique et mental du secteur défensif. La piste menant à Ousmane Diomande reste active. Pourtant, un autre nom prend de l’épaisseur dans les discussions internes.
Edmond Tapsoba, une cible suivie de longue date
Edmond Tapsoba ne débarque pas par hasard dans les radars parisiens. Le défenseur central du Bayer Leverkusen plaît depuis plusieurs saisons à la cellule de recrutement. Sa progression constante en Bundesliga, son calme dans les relances et sa lecture du jeu séduisent.
À 27 ans, l’international burkinabè incarne la maturité. Il s’adapte à différents systèmes défensifs, que ce soit dans une ligne à quatre ou à trois. Sa capacité à sortir proprement le ballon correspond parfaitement à l’idée de jeu prônée par Luis Enrique, qui exige des centraux capables d’initier les phases offensives.
Selon la presse allemande, Leverkusen pourrait accorder un bon de sortie estimé autour de 54 millions d’euros. Un montant élevé, certes, mais cohérent au regard de son statut en Bundesliga et de sa régularité au plus haut niveau.
Un profil convoité en Europe
Le PSG ne navigue pas seul sur ce dossier. Liverpool, le Real Madrid, l’Inter Milan, Manchester United, l’Atlético Madrid ou encore Tottenham surveillent également la situation. Le marché s’annonce compétitif.
Pourtant, Hubert Velud, ancien entraîneur du Paris FC et ex-sélectionneur des Étalons du Burkina Faso, voit bien son ancien joueur s’épanouir dans la capitale française. Dans un entretien accordé à Africafoot, il livre une analyse précise.
Il déclare : « Ce n’est pas tant le championnat qui est le plus important. S’il quitte Leverkusen, ce sera pour aller dans un plus grand club. À mon avis, ce qui va motiver sa réflexion, c’est le style de jeu. Tous les clubs que vous venez de citer sont de grands clubs, qui aiment avoir le ballon. Certaines équipes ont un jeu qui pourrait lui convenir, je pense notamment au Paris SG. Ce sont toutes des pistes intéressantes, bien que Tottenham soit en difficulté cette saison ».
Un relanceur d’élite selon Velud
Hubert Velud ne cache pas son admiration pour le défenseur burkinabè. Il insiste sur un point clé : la qualité de relance.
« Oui, j’en suis convaincu. Pour moi, et pour beaucoup de monde, Edmond Tapsoba est un des meilleurs relanceurs d’Europe. C’est vraiment sa qualité première. Et je pense que c’est cela qui intéresse d’abord les clubs. Avoir un défenseur qui relance aussi bien est un avantage évident pour une équipe qui a un projet de jeu où on aime repartir de derrière, grâce à de la qualité technique. De plus, c’est un joueur sérieux, rigoureux, travailleur, intelligent, avec un excellent état d’esprit. Et c’est aussi un leader, ce que l’on peut voir notamment avec sa sélection nationale. Bref, c’est tout à fait le genre de footballeur qui va s’imposer naturellement. Il l’a fait au Portugal, puis en Allemagne », a-t-il souligné.
Des mots forts. Et un plaidoyer clair.
Une opportunité stratégique pour le PSG
Le contexte parisien renforce l’intérêt pour Tapsoba. Certaines incertitudes entourent l’avenir de cadres défensifs. Le club cherche un joueur capable de stabiliser la ligne arrière sur plusieurs saisons. Pas un pari. Une valeur sûre.
Puissant dans les duels, précis dans ses transmissions, lucide sous pression, Tapsoba correspond à ce que Paris recherche : un défenseur qui sécurise et qui lance le jeu. Un leader discret, mais constant.
Reste à savoir si le PSG passera à l’offensive lors du prochain mercato. Les signaux existent. L’intérêt reste concret. Et l’aval d’un ancien coach parisien ajoute du poids à la piste.