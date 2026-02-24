Edmond Tapsoba au PSG, c’est validé par un ancien coach de Paris

Le PSG ne navigue pas seul sur ce dossier. Liverpool, le Real Madrid, l’Inter Milan, Manchester United, l’Atlético Madrid ou encore Tottenham surveillent également la situation. Le marché s’annonce compétitif.

Pourtant, Hubert Velud, ancien entraîneur du Paris FC et ex-sélectionneur des Étalons du Burkina Faso, voit bien son ancien joueur s’épanouir dans la capitale française. Dans un entretien accordé à Africafoot, il livre une analyse précise.

Il déclare : « Ce n’est pas tant le championnat qui est le plus important. S’il quitte Leverkusen, ce sera pour aller dans un plus grand club. À mon avis, ce qui va motiver sa réflexion, c’est le style de jeu. Tous les clubs que vous venez de citer sont de grands clubs, qui aiment avoir le ballon. Certaines équipes ont un jeu qui pourrait lui convenir, je pense notamment au Paris SG. Ce sont toutes des pistes intéressantes, bien que Tottenham soit en difficulté cette saison ».