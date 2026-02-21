Mercato, une cible prestigieuse s'offre au PSG

Sous l’impulsion de Luis Campos et avec l’aval de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain poursuit son travail d’anticipation en vue du prochain mercato estival. La direction sportive reste attentive à plusieurs profils capables d’apporter davantage de garanties. Si la piste menant à Ousmane Diomande demeure d’actualité, un autre défenseur expérimenté attire fortement l’attention en interne.

Dans ce contexte, Edmond Tapsoba apparaît comme une option sérieuse pour renforcer l’arrière-garde. Déjà approché par le passé, Edmond Tapsoba continue de séduire la cellule de recrutement parisienne par sa régularité et sa solidité. Le défenseur central du Bayer Leverkusen s’est imposé comme une référence à son poste en Bundesliga, confirmant sa progression constante. Sa capacité à évoluer dans différents systèmes défensifs constitue également un atout majeur pour un club ambitieux comme le PSG.