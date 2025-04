Deux fantômes du PSG reviennent hanter le Parc : Rashford et Asensio prêts pour le casse du siècle

Paris Saint-Germain vs Aston Villa

Ils avaient été écartés par Paris et pourraient désormais éliminer le PSG en C1. Marcus Rashford et Marco Asensio sont gonflés à bloc pour ce soir.

La saison d’Aston Villa semblait filer droit vers l’oubli. Battus à Newcastle le lendemain de Noël, les hommes d’Unai Emery comptaient déjà six défaites après 18 journées – soit un tiers de leurs matchs – et pointaient à une modeste neuvième place de Premier League. Éliminés de la Carabao Cup avant même de débuter leur campagne en FA Cup, les motifs d’espoir se faisaient rares.

Leur parcours européen, en revanche, changeait la donne. Pour leur grand retour en Ligue des champions, les Villans ont frappé fort. À l’issue des huit journées de la nouvelle phase de championnat, ils ont validé leur qualification directe pour les huitièmes de finale, réussissant là où le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Manchester City ont trébuché.

Leur dernière victoire dans cette phase – un 4-2 convaincant face au Celtic – a été éclipsée par les incertitudes entourant l’avenir de leurs deux principales armes offensives : Ollie Watkins et Jhon Duran. Si le premier a été l’objet d’une offre presque irrespectueuse de 52,5 M€ d’Arsenal, rapidement refusée, Villa s’est en revanche montré ouvert à un transfert de Duran vers Al-Nassr, le club saoudien de Cristiano Ronaldo, pour près de 82 M€.

Une offre difficile à décliner, mais qui obligeait Villa à réagir dans les ultimes jours du mercato hivernal. Et c’est ainsi que Marcus Rashford, en rupture à Manchester United, et Marco Asensio, mis à l’écart au PSG, ont rejoint Birmingham sous forme de prêt jusqu’en fin de saison.

On dit souvent qu’il ne faut pas s’attacher aux joueurs prêtés… mais Villa Park est tombé amoureux. Les deux hommes semblent transformés sous les couleurs grenat et bleu. Et voilà que le destin les place face à un PSG qui, ironie du sort, paraît enfin prêt à assumer ses ambitions européennes après une décennie de rendez-vous manqués.