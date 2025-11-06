À moins d’une heure de l’annonce officielle de la liste des Bleus pour les deux derniers matchs de qualification à la Coupe du monde 2026, une mauvaise nouvelle a bouleversé les plans de Didier Deschamps. Le Real Madrid a confirmé la blessure musculaire d’Aurélien Tchouaméni. Le milieu français devrait manquer plusieurs semaines de compétition, un coup dur pour les Madrilènes comme pour l’équipe de France.
Coup dur pour le Real et la France : Tchouaméni blessé et absent plusieurs semaines
- Getty/GOAL
Une blessure qui tombe mal
Alors que les supporters attendaient avec impatience de découvrir le groupe retenu par Didier Deschamps, le Real Madrid a publié un communiqué inquiétant concernant son milieu de terrain.
« Suite aux examens passés aujourd'hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Aurélien Tchouameni, une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche a été diagnostiquée. Son évolution sera suivie de près », précise le club espagnol.
Cette annonce intervient au moment le moins opportun. Selon les médias ibériques, la durée de son indisponibilité pourrait s’étendre sur environ trois semaines. Autrement dit, le joueur devrait manquer les deux prochaines rencontres de l’équipe de France face à l’Ukraine et à l’Azerbaïdjan, prévues les 13 et 16 novembre.
- AFP
Un enchaînement de pépins physiques
Déjà absent lors du rassemblement d’octobre pour raison de carton, Aurélien Tchouaméni voit une nouvelle fois une blessure l’éloigner des terrains. Depuis le début de la saison, le Français s’était pourtant imposé comme un pilier du Real Madrid sous les ordres de Xabi Alonso, enchaînant les performances solides et les titularisations.
Cette blessure vient donc ternir une période jusque-là exemplaire. Sa capacité à réguler le jeu et à récupérer les ballons manquera cruellement à la Maison Blanche, surtout dans un calendrier surchargé où chaque point compte.
- (C)Getty Images
Des conséquences pour le Real et les Bleus
Pour le Real Madrid, déjà privé de plusieurs cadres, cette absence s’ajoute à une liste de blessés qui s’allonge. Xabi Alonso devra trouver une nouvelle solution pour compenser l’absence du Français au milieu du terrain.
Du côté de l’équipe de France, Didier Deschamps se retrouve face à un casse-tête. Tchouaméni est un maillon essentiel du dispositif tricolore, et son absence pour ces deux matchs cruciaux pourrait peser lourd dans la quête de qualification.
Le milieu madrilène devrait revenir à la compétition au début du mois de décembre, si sa récupération suit son cours sans complication. Un retour que tout le monde espère rapide, tant pour le Real que pour les Bleus.