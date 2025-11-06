Coup dur pour le Real et la France : Tchouaméni blessé et absent plusieurs semaines

Alors que les supporters attendaient avec impatience de découvrir le groupe retenu par Didier Deschamps, le Real Madrid a publié un communiqué inquiétant concernant son milieu de terrain.

« Suite aux examens passés aujourd'hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Aurélien Tchouameni, une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche a été diagnostiquée. Son évolution sera suivie de près », précise le club espagnol.

Cette annonce intervient au moment le moins opportun. Selon les médias ibériques, la durée de son indisponibilité pourrait s’étendre sur environ trois semaines. Autrement dit, le joueur devrait manquer les deux prochaines rencontres de l’équipe de France face à l’Ukraine et à l’Azerbaïdjan, prévues les 13 et 16 novembre.