Declan Rice, l’héritier désigné de Vieira : pourquoi le milieu à 115M€ peut entrer dans la légende d’Arsenal et de l’Angleterre

Real Madrid vs Arsenal

Grâce à deux coups francs sublimes face au Real, Declan Rice atteint des sommets, mais son ascension est loin d’être terminée.

Pendant des années après son départ, on répétait à Arsenal – même à l’aube de l’ère numérique – qu’il fallait enfin trouver un vrai successeur à Patrick Vieira. L’illustre capitaine, pilier de la saison des « Invincibles », avait quitté le navire un an plus tard pour rejoindre une Juventus alors au bord du scandale du Calciopoli, qui précipitera sa relégation.

Mais cette version des faits pose problème à plus d’un titre. D’abord, elle oublie qu’un certain Cesc Fabregas – alors adolescent – avait donné la leçon à Vieira lui-même lors de l’élimination de la Juve en Ligue des champions en 2006. Certes, l’Espagnol incarnait un tout autre profil, ce qui reste pardonnable. Mais comment espérer remplacer un joueur de la trempe de Vieira, l’un des plus marquants de sa génération, dans un club entré en pleine ère de rigueur budgétaire post-Emirates ?

Il aura fallu près de vingt ans aux Gunners pour dénicher enfin l’héritier légitime du trône laissé vacant par le Français. Un joueur arraché à West Ham pour 115 millions dd'euros. Declan Rice, ex capitaine des voisins des Hammers et pilier de la sélection anglaise, a depuis fait taire les sceptiques. Son prix, aussi élevé soit-il, semble désormais pleinement justifié.

Rice coche toutes les cases pour devenir un visage incontournable du football européen pour les années à venir. Et ce qu’il est en train de bâtir, c’est bien plus qu’une belle histoire : c’est une légende en marche.