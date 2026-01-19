De la légende Mané au scandale de Rabat : les gagnants et perdants de la CAN 2025

Le chaos a alors pris le dessus. Furieux, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a entraîné la quasi-totalité de ses joueurs hors du terrain après de longues minutes de contestation, avant de revenir — là encore après plusieurs minutes — sous l’impulsion de son leader offensif, Sadio Mané.
Et le scénario n’était pas encore terminé. Brahim Diaz a totalement manqué sa tentative de Panenka, facilement repoussée par Édouard Mendy, avant que le Sénégal ne finisse par l’emporter grâce à une frappe splendide de Pape Gueye en prolongation.
Cette finale n’aura sans doute pas marqué les esprits par sa qualité de jeu, mais elle restera comme une conclusion aussi chaotique qu’émotionnelle d’une nouvelle CAN hors norme. Retour sur les grands gagnants et les grands perdants d’un tournoi qui n’aura, une fois encore, laissé personne indifférent.