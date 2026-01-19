De la légende Mané au scandale de Rabat : les gagnants et perdants de la CAN 2025

Avant l’émergence de Sadio Mané, le Sénégal n’avait jamais remporté la Coupe d’Afrique des nations. En cinq ans, les Lions de la Teranga l’ont soulevée à deux reprises. Et le principal dénominateur commun porte un nom.

À 33 ans, Mané reste un footballeur d’élite. Il l’a encore démontré au Maroc par son impact offensif, ses buts, ses passes décisives et sa capacité permanente à déséquilibrer les défenses. Mais au-delà du joueur, c’est le leader qui marque cette CAN. Celui qui montre la voie, sur le terrain comme en dehors.

Son attitude lors de la finale en est l’illustration parfaite. Alors que la colère sénégalaise menaçait de faire basculer le match dans l’irréparable après la décision arbitrale en fin de rencontre, c’est Mané qui a exigé le retour de ses coéquipiers sur la pelouse. Un geste fort, dans un moment où l’image du football africain était en jeu.

Si la sortie de terrain du Sénégal a terni la fin du tournoi, la posture de Mané, elle, l’a en partie sauvée. Logiquement récompensé par le trophée de Homme du tournoi, l’attaquant a rappelé l’essentiel au moment de recevoir sa distinction : « Le monde nous regardait. On ne peut pas quitter un match pour une décision arbitrale. Ce serait la pire chose pour notre football. Je préfère perdre que de voir ça arriver. »

Le débat n’existe plus. Par son palmarès, son influence et son sens des responsabilités, Sadio Mané a dépassé le statut de star. Il est entré dans celui des légendes vivantes du football africain.