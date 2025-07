De la D2 anglaise au Real Madrid : l'incroyable come-back d'Alvaro Carreras

Jugé trop tendre pour Manchester United, il débarque au Real Madrid par la grande porte pour 50 M€. Le parcours d'un revanchard.

Il y a des joueurs qui semblent destinés aux sommets dès le début de leur carrière, connaissant une ascension fluide de l'académie à l'équipe première avant de faire l'objet d'un transfert retentissant. L'effectif du Real Madrid est rempli de joueurs qui ont suivi cette voie royale, comme Trent Alexander-Arnold, David Alaba ou Kylian Mbappé.

Et puis, il y a ceux qui éclosent sur le tard. Ceux qui débutent dans des clubs plus modestes avant de gravir les échelons, comme Antonio Rüdiger, passé par Stuttgart, la Roma puis Chelsea avant de rejoindre Madrid. Et enfin, il y a une troisième voie : celle des joueurs formés dans les plus grands clubs, dont la carrière semble marquer le pas, avant de revenir, contre toute attente, à leur point de départ.

C'est précisément l'histoire d'Alvaro Carreras, qui s'apprête à boucler son retour au Real Madrid, cinq ans après avoir quitté le club pour voir d'autres horizons. En 2020, il rejoint Manchester United, en même temps qu'Alejandro Garnacho. Mais alors que Garnacho, de plus d'un an son cadet, explose à Old Trafford et intègre l'équipe première à 18 ans, le latéral, lui, prend un chemin bien différent.

Carreras est prêté à Preston North End, une expérience qu'il décrira lui-même comme le fait d'« aller dans la boue », puis à Grenade, avant de quitter définitivement United pour Benfica, sans jamais avoir disputé la moindre minute en compétition officielle. C'est à l'Estádio da Luz que sa carrière va enfin décoller, attirant l'œil des recruteurs européens. Comme le résumait son entraîneur à Benfica, Bruno Lage, en fin de saison dernière : « Quand je suis arrivé, Alvaro était vu comme un échec. Mais aujourd'hui, le Real Madrid et l'Atlético Madrid veulent le recruter. »

Le Real a remporté la bataille en acceptant de payer 50 millions d'euros pour le joueur de 22 ans, tout en envoyant Rafael Obrador dans le sens inverse pour 5 millions. Une revanche éclatante pour Carreras, qui a désormais l'opportunité d'imiter son idole de jeunesse, Marcelo, et d'écrire sa propre histoire au Real Madrid.