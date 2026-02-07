Crystal Palace : Quelle suite pour Jean-Philippe Mateta après l'échec de son transfert ?

Le dossier semblait pourtant bien engagé : l’AC Milan était prêt à investir environ 35 millions d’euros pour recruter Jean-Philippe Mateta lors du mercato hivernal. Mais la blessure au genou dont souffre Jean-Philippe Mateta depuis près de deux mois et demi a finalement pesé dans la balance, entraînant l’échec de l’opération. L’entraîneur de Crystal Palace, Oliver Glasner, a confirmé que la situation médicale du joueur était suivie avec attention et qu’une décision devait être prise rapidement concernant la suite de son traitement.

Présent en conférence de presse, le technicien autrichien a expliqué que l’attaquant évoluait malgré une gêne persistante, précisant : « depuis deux mois et demi avec un genou enflé », tout en indiquant que le club avait tenté de gérer au mieux la charge de travail du joueur. Il a également reconnu que cette issue était envisagée depuis plusieurs semaines, ajoutant : « Il savait que cela pouvait arriver. » Pour Jean-Philippe Mateta, cet échec marque donc un coup d’arrêt sportif, mais aussi un moment clé dans la gestion de sa carrière.