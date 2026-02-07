L’hiver devait marquer un tournant majeur dans la carrière de Jean-Philippe Mateta, mais il s’est transformé en période d’incertitude. Courtisé par l’AC Milan, Jean-Philippe Mateta a finalement vu son transfert échouer après une visite médicale jugée non concluante, relançant toutes les interrogations sur son avenir immédiat avec Crystal Palace. Entre gestion de sa blessure, concurrence offensive et ambition internationale, les prochaines semaines pourraient être décisives pour Jean-Philippe Mateta, qui doit désormais choisir la stratégie médicale la plus adaptée pour relancer sa saison et préserver ses chances de participer aux grandes échéances internationales.
Crystal Palace : Quelle suite pour Jean-Philippe Mateta après l'échec de son transfert ?
- AFP
Un transfert avorté qui bouleverse les plans de Jean-Philippe Mateta
Le dossier semblait pourtant bien engagé : l’AC Milan était prêt à investir environ 35 millions d’euros pour recruter Jean-Philippe Mateta lors du mercato hivernal. Mais la blessure au genou dont souffre Jean-Philippe Mateta depuis près de deux mois et demi a finalement pesé dans la balance, entraînant l’échec de l’opération. L’entraîneur de Crystal Palace, Oliver Glasner, a confirmé que la situation médicale du joueur était suivie avec attention et qu’une décision devait être prise rapidement concernant la suite de son traitement.
Présent en conférence de presse, le technicien autrichien a expliqué que l’attaquant évoluait malgré une gêne persistante, précisant : « depuis deux mois et demi avec un genou enflé », tout en indiquant que le club avait tenté de gérer au mieux la charge de travail du joueur. Il a également reconnu que cette issue était envisagée depuis plusieurs semaines, ajoutant : « Il savait que cela pouvait arriver. » Pour Jean-Philippe Mateta, cet échec marque donc un coup d’arrêt sportif, mais aussi un moment clé dans la gestion de sa carrière.
- Getty Images Sport
Une décision médicale imminente pour Jean-Philippe Mateta
La situation reste complexe pour Jean-Philippe Mateta, qui a déjà consulté plusieurs spécialistes sans qu’un consensus médical clair ne se dégage, selon RMC Sport. Une nouvelle expertise doit intervenir rapidement afin d’orienter définitivement la stratégie thérapeutique. Selon Oliver Glasner, deux scénarios restent envisageables, chacun ayant des conséquences très différentes sur la saison de Jean-Philippe Mateta et sur ses ambitions internationales.
L’entraîneur de Crystal Palace a détaillé ces options en expliquant : « La première (option) consiste à ménager son genou jusqu’à l’après Coupe du monde, c’est ce qu’envisage notamment Jean-Philippe, car il rêve de jouer pour la France lors du mondial. L’autre option est qu’il se fasse opérer ». Il a également précisé les incertitudes entourant la durée d’indisponibilité potentielle : « l’écarter des terrains pendant deux mois, trois mois, voire six à neuf mois. Les avis divergent, nous ne savons pas encore, mais nous prendrons une décision la semaine prochaine. » Pour Jean-Philippe Mateta, ce choix pourrait déterminer la trajectoire de la fin de saison.
- Getty Images Sport
Mateta menacé par une nouvelle concurrence à Crystal Palace
Pendant que Jean-Philippe Mateta gère cette période délicate, Crystal Palace a anticipé en renforçant son secteur offensif avec l’arrivée de Jørgen Strand Larsen lors du dernier jour du mercato. Cette signature pourrait redistribuer les cartes en attaque et accentuer la concurrence directe pour Jean-Philippe Mateta, qui devra retrouver rapidement son meilleur niveau pour conserver une place importante dans la rotation offensive du club londonien.
À court terme, la priorité reste toutefois la santé de Jean-Philippe Mateta, dont l’évolution médicale sera déterminante pour la suite de la saison. Entre prudence, ambition personnelle et enjeux sportifs pour Crystal Palace, les prochains jours devraient clarifier la direction choisie par l’attaquant français, dont l’objectif demeure intact : revenir pleinement compétitif afin de peser dans la deuxième partie de saison et rester dans la course aux échéances internationales majeures.