Crystal Palace, le ciel s'effondre sur Jean-Philippe Mateta

Au début du mercato hivernal, Jean-Philippe Mateta figurait parmi les profils offensifs les plus convoités. Sous contrat longue durée avec Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta s’était imposé comme un titulaire régulier et un élément central du dispositif offensif londonien. Ses performances avaient attiré l’attention de plusieurs clubs anglais, mais aussi celle de formations européennes ambitieuses, dont l’AC Milan, engagé dans la lutte pour retrouver son prestige sur la scène italienne et européenne.

Après plusieurs semaines de réflexion, Jean-Philippe Mateta avait choisi de privilégier le projet milanais. Cette décision s’inscrivait dans une logique sportive claire : rejoindre un club historique susceptible d’offrir à Jean-Philippe Mateta une exposition accrue et consolider sa place dans la rotation offensive de l’équipe de France. Déjà auteur de trois sélections et de deux buts lors des récents rassemblements internationaux, Jean-Philippe Mateta apparaissait comme un candidat crédible pour les futures échéances internationales. Toutefois, des examens médicaux complémentaires demandés par le staff lombard ont révélé des inquiétudes concernant l’état du genou de Jean-Philippe Mateta, entraînant l’annulation pure et simple du transfert.