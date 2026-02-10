Crystal Palace, la décision lunaire de Jean-Philippe Mateta pour son avenir

Jean-Philippe Mateta, dont le départ vers l’AC Milan avait été largement annoncé, a vu son transfert avorté en raison d’un souci médical persistant. Selon Le Parisien, après avoir consulté quatre spécialistes sans consensus, il a été décidé de traiter son genou sans recourir à la chirurgie. Le technicien de Crystal Palace, Oliver Glasner, a précisé en conférence de presse : « Heureusement, il n’aura pas besoin d’être opéré. La blessure n’est pas aussi grave que nous le craignions, et nous pensons donc, tout comme plusieurs spécialistes et médecins, que nous pouvons traiter son genou sans recourir à la chirurgie. Il sera absent pendant un certain temps, mais il n’a pas besoin d’être opéré, ce qui est très positif. » L’entraîneur autrichien souligne que le Français suivra désormais un programme de rééducation adapté au centre d’entraînement londonien.

La décision finale a été prise par Mateta en accord avec le staff médical et les conseils des spécialistes, illustrant sa volonté de revenir au meilleur niveau. Glasner a ajouté : « C’est son état d’esprit, et je pense que c’est la meilleure chose qu’il puisse faire. » Le joueur demeure motivé à retrouver la compétition et espère maximiser ses chances de sélection pour la Coupe du monde 2026, bien que la concurrence offensive en équipe de France reste très forte.