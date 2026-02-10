L’avenir de Jean-Philippe Mateta a été au cœur des discussions jusqu’à la clôture du mercato hivernal. L’international français, sous contrat avec Crystal Palace, était sur le point de rejoindre l’AC Milan, mais un problème au genou a fait échouer sa visite médicale, relançant les questions sur sa carrière et sa participation au Mondial. Après plusieurs consultations médicales, le joueur de 28 ans a choisi de ménager sa jambe jusqu’après la Coupe du monde 2026, laissant la porte ouverte à une éventuelle sélection avec l’équipe de France. Les spéculations autour de son état et de ses ambitions continuent de tenir en haleine supporters et observateurs.
Crystal Palace, la décision lunaire de Jean-Philippe Mateta pour son avenir
Jean-Philippe Mateta écarte l’option chirurgie
Jean-Philippe Mateta, dont le départ vers l’AC Milan avait été largement annoncé, a vu son transfert avorté en raison d’un souci médical persistant. Selon Le Parisien, après avoir consulté quatre spécialistes sans consensus, il a été décidé de traiter son genou sans recourir à la chirurgie. Le technicien de Crystal Palace, Oliver Glasner, a précisé en conférence de presse : « Heureusement, il n’aura pas besoin d’être opéré. La blessure n’est pas aussi grave que nous le craignions, et nous pensons donc, tout comme plusieurs spécialistes et médecins, que nous pouvons traiter son genou sans recourir à la chirurgie. Il sera absent pendant un certain temps, mais il n’a pas besoin d’être opéré, ce qui est très positif. » L’entraîneur autrichien souligne que le Français suivra désormais un programme de rééducation adapté au centre d’entraînement londonien.
La décision finale a été prise par Mateta en accord avec le staff médical et les conseils des spécialistes, illustrant sa volonté de revenir au meilleur niveau. Glasner a ajouté : « C’est son état d’esprit, et je pense que c’est la meilleure chose qu’il puisse faire. » Le joueur demeure motivé à retrouver la compétition et espère maximiser ses chances de sélection pour la Coupe du monde 2026, bien que la concurrence offensive en équipe de France reste très forte.
Mateta va devoir regagner sa place à Crystal Palace
Le maintien de Jean-Philippe Mateta à Crystal Palace a des conséquences directes sur l’effectif. Le club londonien avait anticipé son départ en recrutant Jorgan Strand Larsen pour 55 millions d’euros, ainsi que Brennan Johnson et Evann Guessand afin de renforcer l’attaque. Cette arrivée de nouveaux joueurs a accentué la pression sur l’international français pour retrouver du temps de jeu et prouver sa forme physique. Sa situation devient donc délicate, tant sur le plan sportif que pour ses ambitions internationales.
Le Français doit désormais conjuguer prudence et compétitivité afin de sécuriser une place dans le onze de Palace et espérer figurer dans la liste finale de Didier Deschamps. Son retour progressif à l’entraînement et aux séances collectives sera scruté de près par le staff technique et les supporters. Le moindre faux pas pourrait compromettre son rêve de disputer la Coupe du monde avec les Bleus.
La Coupe du monde en ligne de mire pour Mateta
Malgré cette période compliquée, Jean-Philippe Mateta reste déterminé à viser le Mondial. Son choix de différer toute opération pour privilégier une rééducation naturelle traduit sa volonté de revenir au sommet au moment clé de la saison. La décision de ménager son genou pourrait lui permettre de concilier récupération et performance, tout en évitant les risques liés à une chirurgie lourde qui l’aurait éloigné des terrains plusieurs mois.
À Crystal Palace, les attentes sont claires : l’attaquant doit retrouver sa condition optimale pour contribuer aux objectifs du club en Premier League. La gestion de sa santé et du temps de jeu sera essentielle pour assurer une fin de saison productive, tout en gardant un œil sur la sélection nationale. Jean-Philippe Mateta se trouve donc à un tournant déterminant de sa carrière, où prudence et ambition doivent coexister pour ne pas compromettre ses perspectives futures.