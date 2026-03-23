Coupe du monde 2026 : les nouveaux maillots de l’équipe de France dévoilés

Pour accompagner ce lancement, Nike ne s’est pas contenté d’un simple dévoilement. L’équipementier a imaginé une approche créative globale, inspirée de l’univers du cinéma. Le fil conducteur repose sur l’idée d’un plan parfaitement exécuté, où chaque détail compte.

« Cette campagne raconte comment une équipe se prépare, construit un plan précis, s’y engage et l’exécute ensemble. Le braquage devient un langage narratif: une mise en scène de la performance collective, portée par l’intelligence, l’audace et le sens du style », peut-on lire.

Dans cet univers, la référence à Arsène Lupin n’arrive pas par hasard. Elle évoque finesse, stratégie et élégance, des qualités que la marque associe directement à l’identité française.