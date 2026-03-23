À l’approche de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France change de peau. Nike a levé le voile sur les nouvelles tuniques que porteront les hommes de Didier Deschamps lors du tournoi nord-américain. Derrière ces créations, un concept fort, des références culturelles marquées et une volonté claire : raconter une histoire, bien au-delà du simple terrain.
Coupe du monde 2026 : les nouveaux maillots de l’équipe de France dévoilés
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Une campagne inspirée du cinéma et de l’élégance française
Pour accompagner ce lancement, Nike ne s’est pas contenté d’un simple dévoilement. L’équipementier a imaginé une approche créative globale, inspirée de l’univers du cinéma. Le fil conducteur repose sur l’idée d’un plan parfaitement exécuté, où chaque détail compte.
« Cette campagne raconte comment une équipe se prépare, construit un plan précis, s’y engage et l’exécute ensemble. Le braquage devient un langage narratif: une mise en scène de la performance collective, portée par l’intelligence, l’audace et le sens du style », peut-on lire.
Dans cet univers, la référence à Arsène Lupin n’arrive pas par hasard. Elle évoque finesse, stratégie et élégance, des qualités que la marque associe directement à l’identité française.
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Un maillot domicile entre tradition et innovation
La tenue principale reste fidèle aux couleurs historiques. Les joueurs évolueront avec un maillot bleu, accompagné d’un short blanc et de chaussettes rouges. Pourtant, le design ne se contente pas d’un classique.
Une nuance sombre traverse la tunique, presque noire par endroits, avec des lettres FFF discrètement intégrées dans le tissu. Le coq et le logo Nike adoptent une teinte cuivre, apportant un contraste subtil.
Sur le plan technique, la marque introduit la technologie aérofit. Ce procédé repose sur un tricotage spécifique, pensé pour améliorer le confort et la performance.
Les designers ont également intégré une touche inattendue : une inspiration venue des Antilles. Le tissu s’inspire du madras, un clin d’œil aux savoir-faire textiles et à une certaine idée de la diversité culturelle française. Une première pour un maillot des Bleus.
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Une tenue extérieure audacieuse et symbolique
Le maillot extérieur tranche radicalement. Sa couleur menthe à l’eau attire immédiatement le regard. Le choix ne relève pas du hasard.
Cette teinte fait référence à la Statue de la Liberté, symbole fort du lien entre la France et les États-Unis. Comme précisé lors de la présentation, il s’agit d’un hommage « pour célébrer le plus beau cadeau que la France a pu offrir aux Etats Unis ».
Le travail sur la matière reste visible, avec un tricotage apparent mêlant deux fils différents. Là encore, les éléments visuels se distinguent : logo et coq en cuivre, rappel direct du matériau d’origine du monument.
À l’intérieur du col, le mot liberté apparaît. Les manches affichent une bande tricolore, reprise sur l’ensemble de la tenue. L’ensemble conserve une cohérence visuelle tout en affirmant une identité forte.
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Deux ans de conception pour une vision précise
La création de ces maillots n’a rien d’improvisé. Près de deux années ont été nécessaires pour aboutir à ce résultat. Une vingtaine de spécialistes ont travaillé sur le projet, sous la direction du designer Angelo Trofa.
Habitué des grandes équipes européennes, il a déjà collaboré avec plusieurs clubs majeurs ainsi qu’avec la Fédération française. « On fait ce maillot d’abord pour le terrain mais on a en tête comment ils vont être porté en dehors du terrain », a-t-il expliqué.
Cette réflexion dépasse le cadre sportif. Le maillot devient un objet de style, un élément de culture.
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Une première sortie très attendue
Les supporters n’auront pas longtemps à attendre. L’équipe de France portera l’une de ces nouvelles tenues dès le 26 mars, à Boston, lors d’un match amical face au Brésil.
Un premier test grandeur nature, dans un contexte déjà chargé de symboles.