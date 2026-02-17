Coup dur pour Ligue 1+ : la démission de Nicolas de Tavernost acceptée par LFP Média

Le chapitre se referme pour Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Media. Réuni ce lundi soir, le conseil de surveillance a entériné sa démission. Une décision lourde de conséquences pour Ligue 1+, la chaîne lancée pour relancer les droits télé du championnat.
Une démission actée, une transition organisée
L’information circulait depuis plusieurs jours. Elle devient officielle. Lors du dernier conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel, Nicolas de Tavernost avait annoncé son intention de quitter ses fonctions. Selon les informations rapportées par RMC Sport, le conseil de surveillance de LFP Media a validé ce départ.
Le dirigeant ne quitte pas immédiatement le navire. Il assure la continuité jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur général. Un processus de recrutement démarre dans les prochaines semaines. L’objectif reste clair : éviter toute rupture brutale dans la gestion des droits audiovisuels.
Une mission ambitieuse après la crise des droits TV
Arrivé en avril 2025, Nicolas de Tavernost devait sortir le football français d’une zone de turbulences. Le retrait de DAZN du paysage de la Ligue 1 avait fragilisé l’économie du championnat.
Il lance alors Ligue 1+, une chaîne créée par la LFP pour reprendre la main sur la diffusion. Le projet prend forme rapidement. Les clubs retrouvent une visibilité. L’initiative suscite espoirs et interrogations.
Ancien patron des Girondins de Bordeaux et dirigeant de CMA Média, maison mère de RMC et BFM, il dispose d’une solide expérience. Pourtant, le contexte se complique.
Le dossier Coupe du monde, point de rupture
Le bras de fer autour des droits de la Coupe du monde 2026 et 2030 accélère les événements. Ligue 1+ avait trouvé un accord préalable avec la FIFA. Mais beIN Sports coiffe la chaîne sur le fil et récupère les droits.
Le groupe dirigé par Nasser Al-Khelaïfi, également président du Paris Saint-Germain, sort vainqueur de la course. Nicolas de Tavernost vit mal cet épisode. Il évoque un processus « anormal » et « non-conforme ».
Il estime aussi « ne pas être en état de continuer ». La rupture semble consommée.
Quel avenir pour Ligue 1+ ?
La chaîne demeure au cœur de la stratégie économique de la LFP. Son lancement marque un tournant. Le départ de son architecte principal crée une incertitude.
Le futur directeur général devra rassurer les clubs et consolider les partenariats. Les droits internationaux, les relations avec les diffuseurs et la stabilité financière restent des priorités.
Nicolas de Tavernost accompagne la transition. Il prépare le terrain pour son successeur. Une page se tourne. Le football français, lui, doit continuer à avancer.