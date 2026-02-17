Coup dur pour Ligue 1+ : la démission de Nicolas de Tavernost acceptée par LFP Média

L’information circulait depuis plusieurs jours. Elle devient officielle. Lors du dernier conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel, Nicolas de Tavernost avait annoncé son intention de quitter ses fonctions. Selon les informations rapportées par RMC Sport, le conseil de surveillance de LFP Media a validé ce départ.

Le dirigeant ne quitte pas immédiatement le navire. Il assure la continuité jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur général. Un processus de recrutement démarre dans les prochaines semaines. L’objectif reste clair : éviter toute rupture brutale dans la gestion des droits audiovisuels.