beIN Sports diffuseur du Mondial 2026 : la FIFA répond cash à Ligue 1+ et défend Al-Khelaïfi

La chaîne de la LFP avait trouvé un terrain d’entente avec la FIFA pour retransmettre les 104 rencontres du Mondial 2026. L’enveloppe globale avoisinait 20 millions d’euros : environ 17 millions pour les droits, auxquels s’ajoutaient 2,5 millions destinés à la production.

Dans ce type de négociation, la signature et le renvoi du contrat à l’ayant droit marquent souvent l’ultime étape avant validation administrative. Le marché considérait donc l’affaire comme conclue. Ligue 1+ croyait avoir réussi un coup majeur, capable d’offrir une visibilité internationale à sa jeune antenne.

Mais en coulisses, un autre acteur n’avait pas dit son dernier mot.