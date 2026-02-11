Le dossier semblait bouclé pour Ligue 1+. La chaîne de la LFP pensait tenir les droits payants de l’intégralité de la Coupe du monde 2026. Un accord avec la FIFA, un contrat signé, un investissement estimé à près de 20 millions d’euros. Et puis, mercredi, tout a basculé. beIN Sports est revenu dans la course. Mieux : le diffuseur qatari a raflé la mise.
Droits TV Mondial 2026 : beIN Sports joue un sale tour à Ligue 1+
- AFP
Un accord presque scellé pour Ligue 1+
Selon les informations de L’Équipe, Ligue 1+ avait conclu un arrangement avec la FIFA pour diffuser les 104 matchs du Mondial 2026. Le montant total approchait les 20 millions d’euros : environ 17 millions pour les droits, auxquels s’ajoutaient 2,5 millions de frais de production.
Dans ce type de négociation, une fois le contrat signé et renvoyé à l’ayant droit, la finalisation relève souvent d’une simple formalité administrative. Le marché considérait donc l’affaire comme réglée. Mais la menace beIN Sports, évoquée en coulisses depuis plusieurs jours, s’est concrétisée.
- AFP
beIN Sports contre-attaque… et double la LFP
Diffuseur historique des Coupes du monde depuis 2012, beIN Sports n’a pas accepté l’idée de céder ce terrain stratégique. Yousef al-Obaidly, président de beIN Sports France, pilote le dossier, sous l’autorité de Nasser al-Khelaïfi, PDG de beIN Media Group.
Le duo n’a pas apprécié de voir Ligue 1+ s’approcher si près du but. Résultat : une nouvelle offre transmise à la FIFA pour 2026, et vraisemblablement aussi pour l’édition 2030. Un mouvement fort. Rapide. Décisif.
Avant ce retournement, un représentant de beIN glissait pourtant, au sujet de l’édition 2026 : « Il serait intéressant de connaître la justification d'un investissement de 20 millions d'euros pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour des droits dont certains matches seront disponibles en clair et dont les autres seront diffusés dans la nuit ».
Quelques jours plus tard, la chaîne sécurise le tournoi. Ironie du calendrier.
- AFP
Conseil d’administration en urgence à la LFP
Ce coup de théâtre bouscule l’écosystème des droits sportifs en France. La LFP ne peut pas rester sans réaction. Un conseil d’administration se réunit en urgence ce mercredi à 15h30 afin de décider des suites à donner.
Pour Ligue 1+, ce revers pèse lourd. La chaîne comptait sur ce Mondial à 104 matchs pour renforcer son attractivité et consolider son modèle économique.
beIN Sports, de son côté, consolide sa position sur un produit phare. Et rappelle qu’en matière de droits TV internationaux, rien ne se joue avant la dernière signature.