Droits TV Mondial 2026 : beIN Sports joue un sale tour à Ligue 1+

Diffuseur historique des Coupes du monde depuis 2012, beIN Sports n’a pas accepté l’idée de céder ce terrain stratégique. Yousef al-Obaidly, président de beIN Sports France, pilote le dossier, sous l’autorité de Nasser al-Khelaïfi, PDG de beIN Media Group.

Le duo n’a pas apprécié de voir Ligue 1+ s’approcher si près du but. Résultat : une nouvelle offre transmise à la FIFA pour 2026, et vraisemblablement aussi pour l’édition 2030. Un mouvement fort. Rapide. Décisif.

Avant ce retournement, un représentant de beIN glissait pourtant, au sujet de l’édition 2026 : « Il serait intéressant de connaître la justification d'un investissement de 20 millions d'euros pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour des droits dont certains matches seront disponibles en clair et dont les autres seront diffusés dans la nuit ».

Quelques jours plus tard, la chaîne sécurise le tournoi. Ironie du calendrier.