Coup dur pour les Pays-Bas : Jurrien Timber forfait pour la Coupe du monde en raison d’une blessure

C’est un coup dur pour le joueur et son pays : Timber est forfait pour la prochaine Coupe du monde. Le milieu d’Arsenal souffrait depuis plusieurs semaines d’une blessure à l’aine ; malgré son inclusion dans la délégation initiale partie pour New York, les examens médicaux ont finalement eu raison de la volonté du joueur de 24 ans.

La KNVB a confirmé la nouvelle lundi, mettant fin à des semaines d’incertitude sur son état physique après sa participation à la finale de la Ligue des champions avec son club.

Dans un communiqué, la KNVB précise que le défenseur de 24 ans n’a pas récupéré suffisamment de sa lésion à l’aine pour être opérationnel lors de la compétition. En accord avec le staff, il quittera le groupe après la dernière rencontre de préparation face à l’Ouzbékistan. Un coup dur pour Timber, devenu ces derniers mois un maillon indispensable de la machine Oranje lorsqu’il est à son meilleur niveau.