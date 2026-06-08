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Coup dur pour les Pays-Bas : Jurrien Timber forfait pour la Coupe du monde en raison d’une blessure
Une blessure à l’aine met fin au rêve de Coupe du monde de Timber
C’est un coup dur pour le joueur et son pays : Timber est forfait pour la prochaine Coupe du monde. Le milieu d’Arsenal souffrait depuis plusieurs semaines d’une blessure à l’aine ; malgré son inclusion dans la délégation initiale partie pour New York, les examens médicaux ont finalement eu raison de la volonté du joueur de 24 ans.
La KNVB a confirmé la nouvelle lundi, mettant fin à des semaines d’incertitude sur son état physique après sa participation à la finale de la Ligue des champions avec son club.
Dans un communiqué, la KNVB précise que le défenseur de 24 ans n’a pas récupéré suffisamment de sa lésion à l’aine pour être opérationnel lors de la compétition. En accord avec le staff, il quittera le groupe après la dernière rencontre de préparation face à l’Ouzbékistan. Un coup dur pour Timber, devenu ces derniers mois un maillon indispensable de la machine Oranje lorsqu’il est à son meilleur niveau.
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Geertruida a été appelée en renfort d’urgence.
Koeman n’a pas perdu de temps pour combler le vide laissé par la star d’Arsenal. Le défenseur de Sunderland, Lutsharel Geertruida, a été convoqué de dernière minute dans l’effectif. Geertruida, qui figurait sur la liste des remplaçants, fera le déplacement au Kansas, où les Pays-Bas ont établi leur camp de base principal pour toute la durée du tournoi. Sa sélection garantit à Koeman de disposer toujours de 26 joueurs pour la phase de groupes qui s’annonce exigeante.
Polyvalent, capable d’occuper aussi bien le poste d’arrière droit que celui de défenseur central, il constitue un remplaçant logique pour Timber. Si les qualités techniques et la capacité à porter le ballon de ce dernier vont manquer, le joueur de Sunderland offre une alternative fiable, déjà familier du dispositif tactique de Koeman. Il doit rejoindre immédiatement le groupe, qui quitte sa phase de préparation à New York pour entrer dans le vif du tournoi.
Un véritable cauchemar récurrent pour le joueur d’Arsenal
Pour Timber, ce forfait signifie qu’il manque pour la deuxième fois consécutive un grand tournoi international en raison d’une blessure. Le défenseur avait déjà été écarté de l’Euro 2024 en Allemagne, alors qu’il poursuivait sa rééducation suite à une rupture des ligaments croisés subie en club. Après avoir pris part à l’Euro 2020 et à la Coupe du monde 2022, ce nouveau revers confirme une série de pépins physiques particulièrement frustrante pour l’un des plus grands espoirs défensifs du pays.
La KNVB a jugé sa participation « médicalement irresponsable », rappelant que la sécurité des joueurs demeure la priorité.
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Les derniers préparatifs sont en cours avant le match d’ouverture au Japon.
Les Pays-Bas peaufinent leur préparation à New York et disputeront un dernier match amical lundi soir contre l’Ouzbékistan. Cette rencontre offrira à Koeman une dernière chance de régler son onze de départ avant l’entrée en lice. Les Néerlandais débuteront leur campagne mondiale le dimanche 14 juin face au Japon, pour un rendez-vous très attendu de la phase de groupes.