Comment le PSG prépare le retour d’Achraf Hakimi ?

La Coupe d’Afrique des Nations disputée au Maroc a été particulièrement lourde sur le plan émotionnel pour les Lions de l’Atlas, et Achraf Hakimi n’y a pas échappé. Arrivé diminué physiquement, Achraf Hakimi a manqué les rencontres de la phase de groupes avant de revenir progressivement à la compétition. Malgré son statut de cadre et de leader, le rendement du joueur est resté en deçà de ses standards habituels, surtout si on le compare à son influence au PSG. Cette situation a renforcé la nécessité, pour le club parisien, d’adopter une gestion prudente à son retour.

Revenu à Paris un peu plus d’une semaine après la finale perdue face au Sénégal (1-0), Achraf Hakimi a réintégré le groupe professionnel sans être immédiatement sollicité en match officiel. Présent à l’entraînement, le latéral marocain n’a pas disputé la rencontre de championnat à Auxerre, un choix assumé par le staff. Pour le PSG, il s’agissait avant tout d’observer l’état général d’Achraf Hakimi, tant sur le plan physique que mental, avant d’envisager la suite.