Dans les coulisses du Paris Saint-Germain, le retour d’Achraf Hakimi ne se résume pas à une simple reprise sportive. Marquée par une CAN 2025 éprouvante, disputée à domicile avec le Maroc, l’expérience du latéral parisien a laissé des traces, visibles et invisibles. Entre déception collective, attente médiatique et contraintes physiques, le club de la capitale a choisi une approche mesurée. Derrière le silence apparent, un plan précis se dessine pour accompagner Achraf Hakimi vers un retour maîtrisé et durable.
Comment le PSG prépare le retour d’Achraf Hakimi ?
Une CAN éprouvante, un retour timide pour Achraf Hakimi
La Coupe d’Afrique des Nations disputée au Maroc a été particulièrement lourde sur le plan émotionnel pour les Lions de l’Atlas, et Achraf Hakimi n’y a pas échappé. Arrivé diminué physiquement, Achraf Hakimi a manqué les rencontres de la phase de groupes avant de revenir progressivement à la compétition. Malgré son statut de cadre et de leader, le rendement du joueur est resté en deçà de ses standards habituels, surtout si on le compare à son influence au PSG. Cette situation a renforcé la nécessité, pour le club parisien, d’adopter une gestion prudente à son retour.
Revenu à Paris un peu plus d’une semaine après la finale perdue face au Sénégal (1-0), Achraf Hakimi a réintégré le groupe professionnel sans être immédiatement sollicité en match officiel. Présent à l’entraînement, le latéral marocain n’a pas disputé la rencontre de championnat à Auxerre, un choix assumé par le staff. Pour le PSG, il s’agissait avant tout d’observer l’état général d’Achraf Hakimi, tant sur le plan physique que mental, avant d’envisager la suite.
Le PSG opte pour la prudence avec Achraf Hakimi
Selon les informations rapportées par Le Parisien, le PSG a fait le choix clair de protéger Achraf Hakimi dès son retour. Aucun contenu visuel, aucune mise en avant particulière n’a accompagné la reprise du joueur sur les canaux officiels du club. Cette absence de communication n’est pas anodine, elle vise à réduire la pression médiatique et à éviter d’éventuelles moqueries ou interprétations liées à la CAN, encore très présente dans les esprits.
Dans cette phase sensible, Luis Enrique a pris le temps d’échanger directement avec Achraf Hakimi. L’entraîneur espagnol a cherché à comprendre l’état d’esprit du joueur, son ressenti après une compétition éprouvante et la manière dont il abordait son retour au PSG. Cette approche individualisée illustre l’importance accordée à la dimension humaine dans la gestion d’Achraf Hakimi, dont le rôle reste central dans le projet parisien.
Achraf Hakimi n’est pas près de retrouver la compétition
Au-delà de l’aspect psychologique, le PSG reste extrêmement vigilant sur le plan physique. Achraf Hakimi a beaucoup sollicité son corps pour pouvoir participer aux phases finales de la CAN, malgré une condition initiale loin d’être optimale. Le staff médical et technique ne souhaite donc pas précipiter son retour à la compétition, au risque d’aggraver une fatigue déjà accumulée sur plusieurs semaines.
Dans cette logique, il apparaît peu probable de voir Achraf Hakimi débuter rapidement, notamment lors des échéances européennes imminentes. Toujours selon Le Parisien, une titularisation face à Newcastle en Ligue des champions semblait compromise, le PSG préférant privilégier une montée en puissance progressive. Même si Luis Enrique doit composer avec un effectif réduit, le club estime qu’un retour précipité d’Achraf Hakimi serait contre-productif à moyen et long terme.