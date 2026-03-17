Chelsea - PSG, Claude Makélélé a choisi son camp

Le parcours du Français explique l’intérêt suscité par cette prise de parole. Entre 2003 et 2008, Claude Makélélé a été un élément clé de Chelsea avant de rejoindre le PSG, où il a évolué entre 2008 et 2011. Une trajectoire rare qui lui confère une légitimité particulière dans cette double confrontation européenne. Au-delà de sa carrière de joueur, Claude Makélélé a également occupé des fonctions au sein des deux institutions après avoir raccroché les crampons. Passé par le staff parisien en tant qu’adjoint, il a aussi effectué un retour à Londres dans un rôle de mentor technique auprès des jeunes joueurs.

Dans un entretien accordé au site officiel des Blues, il confiait : « Le parcours a été similaire. Quand je suis arrivé à Chelsea, nous avons créé une nouvelle équipe, une nouvelle histoire, mais plus ambitieuse. À Paris, nous avons fait la même chose. Deux capitales. Aujourd'hui, les deux clubs ont accompli de grandes choses en Ligue des champions. C'est agréable d'avoir participé ces grands projets. C'est ce que nous aimons dans le football. On le ressent vraiment. Je suis fier car mon nom restera à jamais associé à cela. »