À quelques heures d’un choc décisif en Ligue des Champions, une figure bien connue des deux clubs a refait surface de manière inattendue. Ancien joueur emblématique de Chelsea et du Paris Saint-Germain, Claude Makélélé a pris la parole dans un contexte particulier, suscitant rapidement l’attention des supporters. Dans une rencontre marquée par un lourd score à l’aller en faveur des Parisiens, cette apparition médiatique vient ajouter un élément émotionnel à une confrontation déjà sous haute tension à Stamford Bridge.
Chelsea - PSG, Claude Makélélé a choisi son camp
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Claude Makélélé envoie un message de soutien à Chelsea
À l’approche du huitième de finale retour entre Chelsea et le PSG, Claude Makélélé s’est illustré dans une vidéo diffusée par le club londonien sur ses réseaux sociaux. L’ancien international français, qui a porté les couleurs des deux équipes au cours de sa carrière, semble avoir affiché une préférence claire à la veille de cette rencontre capitale.
Dans cette séquence tournée à Stamford Bridge, Claude Makélélé apparaît dans une mise en scène soignée, d’abord en voix off avant de se montrer à l’écran dans les tribunes du stade londonien. « Beaucoup de choses peuvent changer en 90 minutes. Le décor est planté à Stamford Bridge. L'avantage de jouer à domicile et une ambiance de stade électrique », déclare-t-il, avant de conclure avec un message fort : « Rien n'est encore joué. »
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Makélélé a laissé des traces à Chelsea et au PSG
Le parcours du Français explique l’intérêt suscité par cette prise de parole. Entre 2003 et 2008, Claude Makélélé a été un élément clé de Chelsea avant de rejoindre le PSG, où il a évolué entre 2008 et 2011. Une trajectoire rare qui lui confère une légitimité particulière dans cette double confrontation européenne. Au-delà de sa carrière de joueur, Claude Makélélé a également occupé des fonctions au sein des deux institutions après avoir raccroché les crampons. Passé par le staff parisien en tant qu’adjoint, il a aussi effectué un retour à Londres dans un rôle de mentor technique auprès des jeunes joueurs.
Dans un entretien accordé au site officiel des Blues, il confiait : « Le parcours a été similaire. Quand je suis arrivé à Chelsea, nous avons créé une nouvelle équipe, une nouvelle histoire, mais plus ambitieuse. À Paris, nous avons fait la même chose. Deux capitales. Aujourd'hui, les deux clubs ont accompli de grandes choses en Ligue des champions. C'est agréable d'avoir participé ces grands projets. C'est ce que nous aimons dans le football. On le ressent vraiment. Je suis fier car mon nom restera à jamais associé à cela. »
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Chelsea face à un défi statistique et sportif face au PSG
Sur le terrain, la situation reste toutefois largement favorable au PSG après sa victoire 5-2 au match aller au Parc des Princes. Chelsea devra réaliser un exploit pour espérer renverser la tendance devant son public, dans un contexte où les probabilités de qualification restent très faibles malgré une légère avance statistique sur le match retour.
D’après les projections du superordinateur Opta rapportées par RMC Sport, les Blues disposent de 45 % de chances de s’imposer lors de cette rencontre, contre 33,2 % pour les Parisiens, tandis que le nul est estimé à 21,8 %. Cependant, l’avance acquise à l’aller offre au club de la capitale une probabilité de qualification évaluée à 94,1 %. Pour compliquer davantage la tâche des Londoniens, Claude Makélélé observera cette tentative de remontée sans certains cadres importants, puisque Reece James est forfait en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Filip Jorgensen reste incertain.