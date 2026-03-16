À l’approche d’un rendez-vous européen décisif, les nouvelles ne sont pas particulièrement rassurantes du côté de Londres. Battu lourdement lors du match aller au Parc des Princes (5-2), Chelsea doit désormais tenter une improbable remontée devant son public. Mais à quelques heures de cette confrontation capitale, l’effectif se retrouve fragilisé par plusieurs incertitudes physiques. Entre forfait confirmé et absence inattendue à l’entraînement, la préparation de cette rencontre cruciale s’annonce loin d’être idéale pour les Blues.
Ligue des Champions, Chelsea privé de plusieurs cadres avant le PSG
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Reece James forfait pour Chelsea - PSG
La préparation de ce huitième de finale retour de Ligue des Champions a été marquée par une mauvaise nouvelle importante. Chelsea devra en effet se passer de Reece James pour la réception du PSG mardi soir à Stamford Bridge (21h). Le joueur, titulaire lors de la première manche à Paris, avait pourtant disputé l’intégralité du match de Premier League ce week-end sur la pelouse de Newcastle.
Cette rencontre s’était conclue par une défaite 1-0 des Londoniens, mais l’inquiétude concerne surtout l’état physique du milieu anglais. Selon les informations de RMC Sport, le staff médical craint une déchirure musculaire au niveau des ischio-jambiers. Des examens complémentaires doivent être réalisés afin de confirmer la nature exacte de la blessure, mais une indisponibilité de plusieurs semaines est déjà envisagée.
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Filip Jorgensen absent également face au PSG ?
Les soucis ne se limitent pas à ce forfait. Lors de la séance d’entraînement organisée la veille de la rencontre, Chelsea a également dû composer avec l’absence remarquée de Filip Jorgensen. Le gardien n’a pas participé à la séance collective organisée lundi en début d’après-midi, indique RMC Sport.
Pour l’instant, aucune explication officielle n’a été communiquée concernant cette absence, ce qui entretient une certaine incertitude autour de la disponibilité du portier pour la rencontre face au PSG. Dans ce contexte délicat, une note positive est toutefois venue équilibrer l’actualité du groupe : Estevao Willian a repris l’entraînement collectif et pourrait ainsi postuler pour cette rencontre européenne.