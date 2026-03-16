Ligue des Champions, Chelsea privé de plusieurs cadres avant le PSG

La préparation de ce huitième de finale retour de Ligue des Champions a été marquée par une mauvaise nouvelle importante. Chelsea devra en effet se passer de Reece James pour la réception du PSG mardi soir à Stamford Bridge (21h). Le joueur, titulaire lors de la première manche à Paris, avait pourtant disputé l’intégralité du match de Premier League ce week-end sur la pelouse de Newcastle.

Cette rencontre s’était conclue par une défaite 1-0 des Londoniens, mais l’inquiétude concerne surtout l’état physique du milieu anglais. Selon les informations de RMC Sport, le staff médical craint une déchirure musculaire au niveau des ischio-jambiers. Des examens complémentaires doivent être réalisés afin de confirmer la nature exacte de la blessure, mais une indisponibilité de plusieurs semaines est déjà envisagée.