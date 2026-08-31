Como a signé l’un des résultats les plus marquants de son histoire récente en battant Naples au Stadio Diego Armando Maradona. Des buts de Martin Baturina et Anastasios Douvikas ont offert les trois points aux visiteurs, mais Fabregas s’est empressé de tempérer les célébrations en réclamant fermement de nouvelles recrues avant la date limite du 1er septembre. L’entraîneur espagnol sait parfaitement l’impact que le fait de jouer tous les trois jours peut avoir sur un effectif, surtout avec la pression supplémentaire de la Coupe d’Italie et des échéances européennes. Le club est actuellement en négociations actives avec la Fiorentina pour un possible transfert de Moise Kean.

Fabregas s’est montré direct sur la nécessité de renforcer sa ligne d’attaque. « Évidemment, j’attends un attaquant, Douvikas ne peut pas jouer en Serie A, en Coupe d’Italie et en Ligue des champions, et nous ne pouvons pas disputer trois compétitions avec un seul attaquant », a déclaré Fabregas à DAZN. « Nous avons beaucoup souffert avec (Alvaro) Morata l’an dernier, pendant des mois il a été blessé. Vous vous souvenez que nous avons souvent joué avec un faux numéro 9 ; jouer tous les trois jours à ce niveau n’est pas facile. »