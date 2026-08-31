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Cesc Fabregas lance un ultimatum mercato à la direction de Côme après une superbe victoire contre Naples
Fabregas réclame des renforts après une victoire historique
Como a signé l’un des résultats les plus marquants de son histoire récente en battant Naples au Stadio Diego Armando Maradona. Des buts de Martin Baturina et Anastasios Douvikas ont offert les trois points aux visiteurs, mais Fabregas s’est empressé de tempérer les célébrations en réclamant fermement de nouvelles recrues avant la date limite du 1er septembre. L’entraîneur espagnol sait parfaitement l’impact que le fait de jouer tous les trois jours peut avoir sur un effectif, surtout avec la pression supplémentaire de la Coupe d’Italie et des échéances européennes. Le club est actuellement en négociations actives avec la Fiorentina pour un possible transfert de Moise Kean.
Fabregas s’est montré direct sur la nécessité de renforcer sa ligne d’attaque. « Évidemment, j’attends un attaquant, Douvikas ne peut pas jouer en Serie A, en Coupe d’Italie et en Ligue des champions, et nous ne pouvons pas disputer trois compétitions avec un seul attaquant », a déclaré Fabregas à DAZN. « Nous avons beaucoup souffert avec (Alvaro) Morata l’an dernier, pendant des mois il a été blessé. Vous vous souvenez que nous avons souvent joué avec un faux numéro 9 ; jouer tous les trois jours à ce niveau n’est pas facile. »
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Éloges pour le sous-estimé Luis Milla
Alors que l’attention reste portée sur les arrivées, Fabregas a pris le temps de souligner l’impact du milieu de terrain de 31 ans Luis Milla. L’Espagnol, qui a rejoint le club cet été, est rapidement devenu un élément essentiel de l’entrejeu, enchaînant une deuxième titularisation consécutive lors de la victoire contre Naples. Fabregas estime que Milla a été injustement sous-estimé par le monde du football dans son ensemble, en particulier dans son Espagne natale, où les projecteurs restent souvent braqués sur des stars plus jeunes comme Pedri ou Rodri.
« Milla est très sous-estimé en Espagne, mais c’est normal. Il y a tellement de grands joueurs que parfois nous avons tendance à oublier les autres, ceux qui ne sont pas Pedri ou Rodri », a déclaré Fabregas. « Je le suis depuis longtemps. Il a eu une carrière en progression constante, et c’est maintenant son moment de jouer en Ligue des champions. Vous savez que nous essayons de faire venir de jeunes joueurs ici, mais je suis heureux pour lui et pour beaucoup d’autres. »
Progrès tactique et victoire historique
La victoire à Naples a représenté une étape personnelle pour Fabregas, qui avait souffert face aux choix tactiques de Massimiliano Allegri lorsque l’Italien était à l’AC Milan la saison dernière. L’Espagnol a admis que ces rencontres difficiles avaient constitué une expérience d’apprentissage essentielle pour son développement tactique.
« Cela a une grande valeur. J’ai énormément appris du match le plus récent contre Milan. Aujourd’hui, nous avons su bien lire le match. Nous avons très bien joué en première période ; en seconde période, nous avons compris que nous jouions contre des champions, mais nous avons tenu bon. La qualité des joueurs qu’ils ont fait entrer m’a fait penser qu’ils avaient encore plus de remplacements à disposition. C’est comme être dans un sauna maintenant », a confié Fabregas.
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Gérer la pression d’un projet en pleine ascension
La victoire au Maradona a inévitablement fait grimper les attentes chez les fidèles de Côme. Fabregas, toutefois, s’est empressé de calmer ce type de discours, en insistant sur le fait que le processus devait être progressif. Fabregas a immédiatement tourné son attention vers le prochain défi, refusant de s’enflammer à la lecture des gros titres.
« Il nous reste un match très important contre le Genoa. Il y aura beaucoup de matches où ils seront meilleurs que vous, il faut l’accepter : ils ont 80 % de chances de gagner le match, nous avons 20 % de chances », a-t-il averti.
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