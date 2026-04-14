« Ce qui nous manque, ce sont des joueurs dotés de qualités exceptionnelles » : Niko Kovac cite quatre stars actuellement absentes du BVB

Kovac répondait ainsi aux critiques unanimes qui visent le BVB, et selon lesquelles l’effectif actuel manquerait de joueurs d’exception. « Je pense que ce qui nous manque, à nous ou aux supporters, ce sont peut-être des joueurs comme Sancho, Haaland, Dembélé ou Reus », a rappelé l’entraîneur de 54 ans, citant des exemples tirés de l’histoire récente du club.

Dans le même temps, le technicien de 54 ans a rappelé que le groupe pouvait tout de même répondre présent : « Je pense que nous faisons déjà du bon travail avec les garçons que nous avons. Ils sont formidables et je suis heureux de pouvoir travailler avec eux, mais nous voulons bien sûr continuer à nous améliorer. »