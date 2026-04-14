« Ce qui nous fait clairement défaut, ce sont ces joueurs que certains ici aimeraient sans doute voir à l’œuvre – ceux dotés de compétences supplémentaires », a reconnu Kovac lors d’une table ronde animée par le légendaire ex-directeur sportif de Leverkusen, Reiner Calmund.
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« Ce qui nous manque, ce sont des joueurs dotés de qualités exceptionnelles » : Niko Kovac cite quatre stars actuellement absentes du BVB
Kovac répondait ainsi aux critiques unanimes qui visent le BVB, et selon lesquelles l’effectif actuel manquerait de joueurs d’exception. « Je pense que ce qui nous manque, à nous ou aux supporters, ce sont peut-être des joueurs comme Sancho, Haaland, Dembélé ou Reus », a rappelé l’entraîneur de 54 ans, citant des exemples tirés de l’histoire récente du club.
Dans le même temps, le technicien de 54 ans a rappelé que le groupe pouvait tout de même répondre présent : « Je pense que nous faisons déjà du bon travail avec les garçons que nous avons. Ils sont formidables et je suis heureux de pouvoir travailler avec eux, mais nous voulons bien sûr continuer à nous améliorer. »
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Jadon Sancho pourrait-il effectuer un deuxième retour au BVB ?
Parmi les joueurs évoqués par Niko Kovac, Marco Reus et Jadon Sancho ont été les deux derniers à quitter le Borussia Dortmund. Icône du club où il avait déjà évolué en équipes de jeunes, Reus n’a pas obtenu de nouveau contrat en 2024 et a pris la direction du Los Angeles Galaxy aux États-Unis. Sancho, qui avait éclaté au Borussia de 2017 à 2021 avant de devenir une star internationale, était revenu en Westphalie pour un prêt de six mois lors de la phase retour de la saison 2023/24.
Ces derniers mois, l’espoir d’un retour de l’Anglais a toutefois ressurgi chez les supporters. Selon lesinformations du Ruhr Nachrichten, la direction sportive est convaincue que son talent en dribble s’intégrerait parfaitement au système de jeu de Kovac. Prêté jusqu’en juin à Aston Villa, où son niveau s’est nettement amélioré, l’international anglais verra son contrat avec Manchester United expirer à la fin de la saison. Plus envisagé chez les Red Devils, il pourrait donc changer d’air sans indemnité de transfert. Selon les informations des Ruhr Nachrichten, le BVB serait disposé à lui proposer un salaire annuel pouvant atteindre sept millions d’euros pour un nouveau retour.
Le BVB doit recruter un remplaçant pour Julian Brandt lors du mercato estival.
Le Borussia Dortmund devra se renforcer offensivement lors du prochain mercato estival, Julian Brandt, élément décisif, devant quitter le club gratuitement à l’expiration de son contrat. Par ailleurs, le club a sécurisé l’avenir de Nico Schlotterbeck, l’un de ses piliers, en prolongeant son contrat jusqu’en 2031. Le défenseur central disposerait toutefois d’une clause de départ lui permettant de s’en aller dès la fin de la Coupe du monde, à destination d’une sélection de clubs, pour un transfert estimé à 60 millions d’euros.
Sous les ordres de Niko Kovac, dont le contrat court jusqu’en 2027, l’équipe a toutefois perdu de sa vitesse de croisière. Le titre de champion reste mathématiquement accessible, mais la douzaine de points qui sépare le BVB du Bayern Munich le rend peu probable, tandis que la qualification pour la Ligue des champions semble actée, douze unités devant le cinquième, le Bayer Leverkusen. Lors des cinq dernières journées, qui débuteront samedi par un déplacement chez le TSG Hoffenheim, le BVB n’aura plus qu’à défendre sa deuxième place. Là encore, l’avance est confortable : huit points sur le VfB Stuttgart, troisième.
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Les prochains matchs du BVB
Date du match
Match
18 avril à 15h30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
26 avril à 17h30
BVB - SC Fribourg (Bundesliga)
3 mai à 17h30
Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)