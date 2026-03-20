CAN 2025, Habib Beye fracasse la CAF

Habib Beye a réagi avec fermeté à la décision de la CAF, intervenant dans un contexte déjà très tendu entre les différentes parties. L’annulation du résultat de la finale et la réattribution du titre au Maroc ont suscité de nombreuses critiques, tant en Afrique qu’au-delà. Cette situation a conduit la fédération sénégalaise à saisir le Tribunal Arbitral du Sport, ouvrant ainsi une nouvelle phase judiciaire dont l’issue reste incertaine.

Présent en conférence de presse vendredi en marge du choc contre entre l’OM et Lille(dimanche, 17h 15), Habib Beye n’a pas caché son incompréhension face à ce revirement tardif. « De façon ironique, je ne pense pas qu’ils puissent retrouver le trophée et les médailles. Pour être sérieux, cette décision est inadaptée, deux mois après avoir entériné ce résultat sur le terrain. C’est assez incompréhensible et ça ne met pas en valeur ce type de décision, c’est délicat pour moi. Je pense qu’il s’est passé plein de choses dans cette finale. Le Sénégal a glané ce titre, il est allé chercher son titre continental sur le terrain. C’est une situation difficile pour la CAF, il y aura une décision du TAS derrière », a-t-il déclaré.