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Un responsable de la CAF condamne la décision « lamentable » de la CAF d'attribuer le titre au Maroc
Senghor slams AFCON corruption
Senghor n'a pas mâché ses mots dans son analyse de la situation, déclarant au BBC World Service que cette décision était fondamentalement erronée. « Dans une situation comme celle-ci, nous devons lutter contre l'injustice. Le football, c'est le fair-play, le football se joue sur le terrain, pas dans les bureaux. Ce qui s'est passé avec la CAF est inacceptable », a déclaré Senghor. Il a ajouté : « Quand on voit un comité prendre une telle décision en violation de nos règles, en violation des lois du jeu de la FIFA, pour retirer le trophée et l'attribuer au Maroc, je pense que c'est quelque chose de très ignoble. Nous devons le dénoncer. »
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Le chaos de la fin de match entraîne une défaite par forfait
La controverse trouve son origine dans la finale chaotique disputée à Rabat, où les joueurs sénégalais ont quitté le terrain en signe de protestation après qu’un penalty a été accordé au Maroc en fin de match. Bien que la rencontre ait finalement repris – Brahim Diaz ayant manqué le penalty face à Edouard Mendy –, le Sénégal a remporté le match 1-0 en prolongation. Cependant, la CAF a par la suite jugé que cette protestation initiale constituait un forfait, attribuant au Maroc une victoire 3-0 deux mois après le coup de sifflet final.
La CAF a invoqué les articles 82 et 84 du règlement de la CAN pour justifier cette décision. Ces règles stipulent que si une équipe « refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre », elle est considérée comme ayant perdu 3-0. Malgré ce détail technique, cette décision a suscité l'indignation à travers tout le continent et donné lieu à des accusations d'abus de pouvoir administratif.
Le gouvernement sénégalais exige l'ouverture d'une enquête
La Fédération sénégalaise de football (FSF) a confirmé qu'elle ne se résignerait pas à cette décision et a annoncé qu'elle ferait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) en Suisse. La situation a même pris une tournure politique, le gouvernement sénégalais ayant officiellement demandé « une enquête internationale indépendante sur les soupçons de corruption » concernant la décision qui a favorisé les hôtes du tournoi.
Si le Maroc s'est réjoui de la décision le couronnant champion, la bataille juridique est loin d'être terminée. Les dirigeants sénégalais restent catégoriques : le résultat sportif obtenu sur le terrain doit être maintenu, malgré la brève interruption causée par leur protestation contre l'arbitrage lors des derniers instants tendus de la finale à Rabat.
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Suspensions et conséquences futures
Ces événements ont également eu des répercussions sur le staff technique : le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a été suspendu pour avoir incité les joueurs à quitter le terrain. Cette suspension ne s'appliquera toutefois qu'aux prochains matchs de qualification pour la CAN, ce qui signifie qu'il sera toujours disponible pour la Coupe du monde en juin, une compétition à laquelle le Maroc et le Sénégal se sont tous deux qualifiés.
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