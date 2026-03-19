Un responsable de la CAF condamne la décision « lamentable » de la CAF d'attribuer le titre au Maroc

La controverse trouve son origine dans la finale chaotique disputée à Rabat, où les joueurs sénégalais ont quitté le terrain en signe de protestation après qu’un penalty a été accordé au Maroc en fin de match. Bien que la rencontre ait finalement repris – Brahim Diaz ayant manqué le penalty face à Edouard Mendy –, le Sénégal a remporté le match 1-0 en prolongation. Cependant, la CAF a par la suite jugé que cette protestation initiale constituait un forfait, attribuant au Maroc une victoire 3-0 deux mois après le coup de sifflet final.

La CAF a invoqué les articles 82 et 84 du règlement de la CAN pour justifier cette décision. Ces règles stipulent que si une équipe « refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre », elle est considérée comme ayant perdu 3-0. Malgré ce détail technique, cette décision a suscité l'indignation à travers tout le continent et donné lieu à des accusations d'abus de pouvoir administratif.







