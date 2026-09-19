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Africa Cup of Nations

Africa Cup of NationsVue d'ensemble

Genoa CFC v US Lecce - Serie A

Vieira sort du silence alors que l’icône d’Arsenal prend les commandes du Sénégal

Patrick Vieira, figure emblématique d’Arsenal, a rompu le silence après avoir été nommé nouveau sélectionneur du Sénégal, se disant « honoré et fier » de diriger son pays de naissance. L’ancien capitaine d’Arsenal doit être officiellement présenté vendredi, marquant un retour historique à ses racines pour sa toute première expérience à la tête d’une sélection nationale.

P. VieiraSénégal
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Classement Power de BDO : qui remportera le Ballon d'Or 2026 ?

Avec le duopole Lionel Messi-Cristiano Ronaldo qui semble désormais s’éloigner dans le rétroviseur, la lutte pour le Ballon d’Or n’a sans doute jamais paru aussi ouverte depuis près de 20 ans, avec d’innombrables joueurs qui entament désormais chaque saison en pensant avoir une chance de décrocher la récompense individuelle la plus prestigieuse du football. Ousmane Dembélé est sorti d’une carrière plombée par les blessures et l’irrégularité pour remporter le Ballon d’Or en 2025, et il figure encore parmi un peloton très dense de prétendants en 2026.

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Africa Cup of Nations, calendrier et résultats

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