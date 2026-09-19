Classement Power de BDO : qui remportera le Ballon d'Or 2026 ?

Avec le duopole Lionel Messi-Cristiano Ronaldo qui semble désormais s’éloigner dans le rétroviseur, la lutte pour le Ballon d’Or n’a sans doute jamais paru aussi ouverte depuis près de 20 ans, avec d’innombrables joueurs qui entament désormais chaque saison en pensant avoir une chance de décrocher la récompense individuelle la plus prestigieuse du football. Ousmane Dembélé est sorti d’une carrière plombée par les blessures et l’irrégularité pour remporter le Ballon d’Or en 2025, et il figure encore parmi un peloton très dense de prétendants en 2026.