FBL-AFR-2025-MAR-PRESSERAFP
Bour Han Amoussa

CAN 2025, Achraf Hakimi recadre les supporters marocains

Présent face aux médias dimanche, Achraf Hakimi a répondu fermement aux supporters marocains, à la veille du choc contre la Zambie.

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 n’a rien d’un long fleuve tranquille pour le Maroc. Malgré un statut de favori assumé et une position encore favorable au classement, la tension est montée d’un cran autour des Lions de l’Atlas. Au cœur de ce climat électrique, Achraf Hakimi a pris la parole pour défendre le groupe et rappeler certaines réalités du haut niveau. Le vice-capitaine marocain, figure centrale de cette sélection, a choisi de s’exprimer publiquement à un moment clé du tournoi, alors que l’attente populaire semble parfois se transformer en pression pesante.

Favoris & pronostics CAN 2025 | Le Maroc pour remporter la victoire finale ?

  • MOROCCO-RABAT-AFCON-FOOTBALL-MOROCCO-COMOROSAFP

    Le Maroc sifflé par son propre public à la CAN

    Depuis le début de la compétition, le Maroc avance avec l’étiquette d’un prétendant naturel au titre. Devant son public, la sélection dirigée par Walid Regragui sait qu’elle est attendue au tournant. Le match nul concédé face au Mali (1-1) a pourtant laissé les Lions de l’Atlas en tête de leur groupe et maîtres de leur destin. Mais les sifflets entendus au coup de sifflet final ont surpris joueurs et staff, à commencer par Achraf Hakimi, conscient des attentes, mais également des difficultés inhérentes à ce type de tournoi.

    Critiqué sur le contenu et sur certains choix tactiques, Walid Regragui se retrouve au centre des débats. Dans ce contexte, Achraf Hakimi a tenu à rappeler que la CAN 2025 est une compétition relevée, où chaque rencontre exige engagement et humilité. Le latéral droit du PSG, appelé à faire son retour face à la Zambie, a insisté sur la nécessité de rester soudés pour espérer aller au bout.

    Meilleurs sites de paris sportifs FR: Top 10 décembre 2025

    • Publicité
  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    Le coup de gueule d’Achraf Hakimi contre les critiques sur le Maroc

    Présent en conférence de presse, Achraf Hakimi n’a pas esquivé le sujet du mécontentement populaire. Le capitaine marocain a livré un message fort, empreint de lucidité et d’émotion. « Cette CAN n’est pas facile. On a vu les autres équipes ont joué des grands matches. Je sais que les journalistes et les supporters veulent qu’on gagne tous les matches. Mais ce n’est pas facile. Il faut garder la tête sur les épaules. Le Maroc est une grande nation qui veut tout gagner, mais il y a des adversaires. On prend en confiance à chaque match. On travaille pour s’améliorer. Je n’ai pas aimé ce qu’il s’est passé à la mi-temps du premier match, et à la fin du deuxième match. Je sais que vous voulez qu’on gagne, qu’on termine le match à la mi-temps, mais on doit respecter nos rivaux. On doit rester ensemble ».

    À travers ces mots, Achraf Hakimi a cherché à rappeler l’importance du respect et de l’unité. Pour le joueur, le soutien du public reste un élément clé, surtout dans une compétition disputée à domicile. Le message se veut ferme, mais rassembleur, à l’image du rôle de leader qu’il assume désormais pleinement.

  • FBL-AFR-2025-MAR-PRESSERAFP

    Hakimi vole à la rescousse de Walid Regragui

    Achraf Hakimi a également tenu à défendre ouvertement Walid Regragui, régulièrement ciblé par les critiques. « On a le meilleur coach pour gagner cette CAN avec le staff aussi. Moi comme je l’ai dit, on est uni, on veut gagner la CAN. Le coach a créé un état d’esprit très grand. On n’avait pas ça avant. Je suis l’un des anciens, j’ai vu les générations, je n’ai jamais vu ça. Avec mon expérience du PSG, quand tu as cet état d’esprit tu peux faire des grandes choses ».

    Le capitaine marocain a poursuivi en évoquant la difficulté de gérer la pression extérieure. « Même si les gens dehors critiquent, nous, on reste ensemble. On va faire notre travail, on est content, on a un long chemin. Mais aussi, je veux dire, je sais que les supporters ne sont pas contents. Mais on aime cette sélection, on va travailler pour qu’ils restent heureux. On a besoin de vous, mais ce n’est pas normal qu’ils sifflent ».

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Hakimi veut s’inspirer de son expérience au PSG avec le Maroc

    Dans son intervention, Achraf Hakimi a également établi un parallèle avec son vécu en club. « C’est le 12e homme, avec le PSG, j’ai senti, on a débuté la C1, on ne gagnait pas les matches, on a même perdu. On nous a dit qu’on n’était pas une grande équipe, qu’on n’avait pas un grand coach. Finalement, on est champion d’Europe ». Une comparaison destinée à illustrer l’importance de la patience et de la confiance collective.

    Le latéral marocain a conclu avec franchise sur l’impact des critiques. « Je comprends votre critique, mais on est des humains. De temps en temps, on dit qu’on s’en fout des critiques, mais ce n’est pas vrai. On écoute et ça fait mal. Le coach est critiqué, mais il fait un bon travail, il était là au Mondial, il a changé les mentalités, même la mienne ». Achraf Hakimi assume ainsi un discours de vérité à l’approche d’un match décisif.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    Walid Regragui temporise et fixe le cap pour les Lions de l’Atlas

    Après Achraf Hakimi, Walid Regragui a, lui aussi, pris la parole pour calmer le jeu. « J’ai été joueur, j’ai été adjoint. Je suis entraîneur aujourd’hui. Je reste calme parce que je connais l’environnement marocain. Malheureusement, j’ai cru à un moment qu’on pouvait changer certaines choses, mais c’est toujours la même chose ». Le sélectionneur marocain a rappelé que la majorité du public reste derrière l’équipe.

    « 95% des Marocains vous aiment, les 5% ce sont ceux qui crient le plus. Nous, on doit rester concentré sur l’objectif ». Un message clair alors que le Maroc peut encore viser sept points en phase de groupes. Achraf Hakimi et ses coéquipiers savent que le soutien populaire sera déterminant pour rêver d’une deuxième étoile continentale.

Africa Cup of Nations
Zambie crest
Zambie
ZMB
Maroc crest
Maroc
MAR
0