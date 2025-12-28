CAN 2025, Achraf Hakimi recadre les supporters marocains

Depuis le début de la compétition, le Maroc avance avec l’étiquette d’un prétendant naturel au titre. Devant son public, la sélection dirigée par Walid Regragui sait qu’elle est attendue au tournant. Le match nul concédé face au Mali (1-1) a pourtant laissé les Lions de l’Atlas en tête de leur groupe et maîtres de leur destin. Mais les sifflets entendus au coup de sifflet final ont surpris joueurs et staff, à commencer par Achraf Hakimi, conscient des attentes, mais également des difficultés inhérentes à ce type de tournoi.

Critiqué sur le contenu et sur certains choix tactiques, Walid Regragui se retrouve au centre des débats. Dans ce contexte, Achraf Hakimi a tenu à rappeler que la CAN 2025 est une compétition relevée, où chaque rencontre exige engagement et humilité. Le latéral droit du PSG, appelé à faire son retour face à la Zambie, a insisté sur la nécessité de rester soudés pour espérer aller au bout.

