Ce qui devait rester une simple soirée entre passionnés de football tourne brutalement au drame en Espagne. À la veille du huitième de finale de Ligue Europa de l'UEFA entre le Celta de Vigo et l’Olympique Lyonnais, plusieurs supporters français se retrouvent au cœur d’une violente agression en plein centre-ville de Vigo. Le bilan humain devient rapidement lourd et jette une ombre sur cette affiche européenne.
C’est la débandade en Espagne : des supporters de l’OL tabassés par ceux du Celta Vigo
- Getty Images Sport
Une soirée tranquille qui vire au cauchemar
Mercredi soir, tout semble pourtant normal. Une trentaine de supporters lyonnais se retrouvent dans un bar bien connu du centre-ville, le 20th Century Rock. Les fans discutent, boivent un verre et profitent simplement de l’ambiance de la ville à quelques heures du match. Puis la situation bascule.
D’après les informations publiées par le quotidien espagnol AS, un groupe d’environ cinquante ultras locaux arrive soudainement devant l’établissement. Les assaillants portent des cagoules et tiennent des bâtons. En quelques instants, la scène se transforme en véritable scène de chaos.
- AFP
Une attaque violente et rapide
Les agresseurs s’en prennent directement aux supporters lyonnais présents dans le bar. Les vitres éclatent sous les coups. Les tables et les chaises volent. Le mobilier subit d’importants dégâts.
Les supporters français tentent de se protéger comme ils peuvent, mais l’attaque se déroule avec une violence extrême. Selon les premiers éléments, trois personnes subissent des blessures graves.
Deux victimes nécessitent une hospitalisation en urgence. Le restaurant, lui, présente de lourds dégâts matériels. Pour une rencontre de football, le bilan apparaît particulièrement inquiétant.
Intervention rapide des secours
Face à la gravité de la situation, les services de secours et les forces de l’ordre arrivent rapidement sur place afin de sécuriser la zone.
Les blessés reçoivent immédiatement une prise en charge médicale. Pendant ce temps, les agresseurs prennent la fuite dans les rues voisines.
Cette attaque survient alors que plusieurs supporters lyonnais ont effectué le déplacement en Espagne afin de soutenir leur équipe pour ce rendez-vous européen.
Une affiche désormais marquée par la violence
Le match prévu jeudi soir à 21 heures devait représenter une belle fête du football continental. Le huitième de finale entre le Celta et l’Olympique Lyonnais oppose deux clubs solides dans leurs championnats respectifs. Mais les événements de la veille changent l’atmosphère autour de cette rencontre.
Ce nouvel épisode de violence rappelle combien les déplacements européens peuvent devenir dangereux pour les supporters. Entre rivalités exacerbées et groupes ultras incontrôlés, la sécurité des fans demeure un enjeu majeur pour les compétitions continentales.