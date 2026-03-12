C’est la débandade en Espagne : des supporters de l’OL tabassés par ceux du Celta Vigo

Mercredi soir, tout semble pourtant normal. Une trentaine de supporters lyonnais se retrouvent dans un bar bien connu du centre-ville, le 20th Century Rock. Les fans discutent, boivent un verre et profitent simplement de l’ambiance de la ville à quelques heures du match. Puis la situation bascule.

D’après les informations publiées par le quotidien espagnol AS, un groupe d’environ cinquante ultras locaux arrive soudainement devant l’établissement. Les assaillants portent des cagoules et tiennent des bâtons. En quelques instants, la scène se transforme en véritable scène de chaos.