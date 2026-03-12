Celta Vigo - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’affiche entre le Celta de Vigo et l’Olympique Lyonnais attire l’attention en huitième de finale de la Ligue Europa de l'UEFA. Les deux formations se retrouvent ce jeudi soir pour la manche aller à l’Estadio de Balaídos. Le club rhodanien, solide durant la phase de ligue, vise un résultat positif en Espagne avant le retour prévu au Groupama Stadium.

Lyon veut relancer la machine en Europe

L’Olympique Lyonnais arrive dans cette double confrontation avec des ambitions élevées. Les joueurs de Paulo Fonseca dominent la phase de ligue de la C3. Le club français termine en tête grâce à sept victoires en huit rencontres. Cette campagne européenne contraste pourtant avec les dernières semaines en championnat. Lyon traverse une période plus délicate en Ligue 1.

Les Gones quittent notamment la Coupe de France après une élimination face au RC Lens lors d’une séance de tirs au but. En championnat, l’équipe ne récolte qu’un point sur les trois dernières journées. Le week-end dernier, Lyon arrache un match nul dans les derniers instants face au Paris FC (1-1). Ce résultat pousse le club rhodanien à la quatrième place du classement. Dans ce contexte, la Ligue Europa offre une occasion idéale pour reprendre confiance.

Le Celta Vigo sort des barrages avec confiance

En face, le Celta Vigo arrive avec un parcours plus compliqué dans la compétition. Le club espagnol termine seulement 16e lors de la phase de ligue.

Les Galiciens passent donc par les barrages. Lors de ce tour supplémentaire, ils dominent le PAOK Salonique avec un score cumulé de 3-1.

Cette qualification permet au Celta d’aborder ce duel face à Lyon avec davantage de confiance, même si l’adversaire impressionne depuis le début du tournoi.

Sur quelle chaine suivre le match Celta Vigo - Lyon

La rencontre entre le Celta Vigo et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce jeudi 12 mars 2026 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Horaire et lieu du match Celta Vigo - Lyon

Ligue Europa - Phases Finales Abanca Balaidos

Le match entre le Celta Vigo et l'OL se joue ce jeudi au Stade Balaidos de Vigo à partir de 21h00, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur le Celta Vigo

Pour ce huitième de finale aller de l’UEFA Europa League, le Celta de Vigo devra composer sans plusieurs éléments. Yoel Lago, Mihailo Ristić, Franco Cervi et Pablo Durán sont tous indisponibles pour cette rencontre. Malgré ces absences, l’entraîneur Claudio Giráldez possède encore des joueurs expérimentés capables de peser dans cette confrontation.

Dans le secteur défensif, l’équipe galicienne peut s’appuyer sur deux anciens joueurs du FC Barcelone : Óscar Mingueza et Marcos Alonso. Au milieu de terrain, Ilaix Moriba apporte également son expérience et sa puissance.

En attaque, l’attention se portera naturellement sur Iago Aspas. À 38 ans, l’attaquant emblématique continue d’être décisif, avec déjà trois buts et trois passes décisives dans cette édition de la Ligue Europa.

Infos sur l'équipe de l'OL

Du côté de l’Olympique Lyonnais, plusieurs joueurs manqueront à l’appel. Les absences de longue durée d’Ernest Nuamah et de Malick Fofana se confirment, tandis qu’Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Afonso Moreira et Pavel Šulc sont également indisponibles pour cette rencontre.

Depuis le début de la phase de ligue, les Gones ont souvent bâti leurs bons résultats sur une organisation défensive solide. La charnière centrale formée par Clinton Mata et Moussa Niakhaté sera donc particulièrement surveillée.

Au milieu de terrain, Corentin Tolisso traverse une période intéressante malgré quelques pépins physiques. Le milieu lyonnais s’est montré décisif lors des cinq dernières rencontres de son équipe. Devant, Endrick concentrera l’attention. Le jeune attaquant prêté par le Real Madrid espère se distinguer pour ses premiers pas européens sous les couleurs lyonnaises.

L’OL pourrait débuter avec Dominik Greif dans les cages. La défense serait composée de Maitland-Niles, Mata, Niakhaté et Tagliafico. Au milieu, Nartey, Morton et Abner devraient évoluer derrière Corentin Tolisso. Enfin, Endrick et Yaremchuk seraient alignés en pointe.

