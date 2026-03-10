L’histoire ressemble à un rendez-vous manqué. Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, prévoyait d’assister au duel entre Mirassol FC et Santos FC afin d’évaluer la condition physique de Neymar. Mais le scénario prend une tournure inattendue : la star brésilienne ne figure pas dans le groupe pour cette rencontre de championnat.
Brésil : à peine présélectionné, Neymar pose déjà un lapin à Carlo Ancelotti
Une observation qui tombe à l’eau
Selon Globo Esporte, Carlo Ancelotti comptait profiter de ce déplacement pour examiner Neymar de près. Le technicien italien prépare l’annonce de sa liste prévue le 16 mars pour deux rencontres amicales face à l’Équipe de France de football et à l’Équipe de Croatie de football, programmées aux États-Unis les 26 et 31 mars.
Ces matchs doivent servir de préparation avant la Coupe du monde de football 2026. Neymar, qui vise un retour en sélection après plus de deux ans et demi d’absence, apparaît dans une large présélection établie par le staff brésilien.
Pour Ancelotti, la rencontre face à Mirassol représentait donc une occasion idéale d’observer l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain.
Une absence qui surprend la CBF
Mais le plan ne se déroule pas comme prévu. Santos choisit finalement de laisser Neymar au repos pour cette rencontre. Le numéro 10 ne se rend même pas à Mirassol avec ses coéquipiers.
Selon plusieurs médias brésiliens, cette décision aurait "surpris et frustré" la Confédération brésilienne de football, mais aussi Carlo Ancelotti. Le sélectionneur espérait juger lui-même l’état de forme du joueur.
Cette situation complique désormais une éventuelle convocation pour le rassemblement du mois de mars. Il s’agit pourtant du dernier rendez-vous avant le Mondial.
Un dernier match pour convaincre
Il reste malgré tout une opportunité pour Neymar. Santos affronte les Corinthians dimanche prochain. Ce match pourrait servir de test pour le joueur.
Problème : Carlo Ancelotti ne sera pas présent dans les tribunes. L’entraîneur italien doit assister à une autre affiche du championnat entre Botafogo et Flamengo.
Certains membres de son staff pourraient toutefois observer Neymar… à condition que le joueur participe réellement à la rencontre.
Des doutes sur l’état physique du joueur
Le flou persiste autour de la condition physique de la star brésilienne. Santos évoque une fatigue musculaire et un risque de blessure pour expliquer cette mise au repos.
Durant plusieurs séances d’entraînement récentes, Neymar se contente d’exercices physiques. Il ne participe pas aux ateliers tactiques. Ce n’est que dimanche dernier qu’il reprend un programme normal.
Ces éléments entretiennent les interrogations concernant la fiabilité physique du joueur, un point essentiel pour envisager un retour en sélection.
Santos évoque un problème de communication
Le club brésilien insiste toutefois sur un point : Neymar ne souffre d’aucune blessure. La décision de lui accorder du repos aurait été prise en concertation avec le staff technique plusieurs jours auparavant.
Santos affirme également ne pas avoir été informé du déplacement de Carlo Ancelotti à Mirassol. Les dirigeants évoquent simplement un problème de communication.
Quoi qu’il en soit, le sélectionneur se rendra bien au stade. Officiellement, pour ne pas donner l’impression qu’il s’y rendait « uniquement pour voir Neymar ». Pourtant, c’était précisément la raison principale de ce déplacement.