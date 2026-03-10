Brésil : à peine présélectionné, Neymar pose déjà un lapin à Carlo Ancelotti

Selon Globo Esporte, Carlo Ancelotti comptait profiter de ce déplacement pour examiner Neymar de près. Le technicien italien prépare l’annonce de sa liste prévue le 16 mars pour deux rencontres amicales face à l’Équipe de France de football et à l’Équipe de Croatie de football, programmées aux États-Unis les 26 et 31 mars.

Ces matchs doivent servir de préparation avant la Coupe du monde de football 2026. Neymar, qui vise un retour en sélection après plus de deux ans et demi d’absence, apparaît dans une large présélection établie par le staff brésilien.

Pour Ancelotti, la rencontre face à Mirassol représentait donc une occasion idéale d’observer l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain.