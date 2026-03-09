Getty Images Sport
Neymar redonne espoir au Brésil alors que Carlo Ancelotti sélectionne la star de Santos dans son équipe, mais l'ancienne gloire du FC Barcelone pourrait encore être écartée avant la Coupe du monde
Ancelotti surveille la dernière audition de Neymar
Selon UOL, Neymar a été sélectionné dans la vaste équipe préliminaire d'Ancelotti pour la prochaine trêve internationale. La Seleção se prépare à affronter la France et la Croatie fin mars, lors de la dernière fenêtre internationale avant le coup d'envoi très attendu de la Coupe du monde 2026.
Malgré cette bouée de sauvetage, le joueur de 34 ans ne participera pas au prochain match de Santos contre Mirassol dans le cadre du Brasileirao en raison d'un « contrôle de la charge ». Ancelotti et le directeur de la CBF, Rodrigo Caetano, assisteront tout de même au match, ce qui signifie que le numéro 10 n'a plus qu'un seul match national contre Corinthians pour convaincre l'entraîneur qu'il mérite une dernière sélection.
Endrick brille dans le football français
Endrick, qui est suivi de près par le staff technique de l'équipe nationale depuis son transfert à l'Olympique Lyonnais en janvier, figure également sur la liste préliminaire. Le jeune prodige a immédiatement fait sensation dans le football français, s'adaptant rapidement à son nouvel environnement et démontrant son immense potentiel.
En seulement 10 apparitions avec Lyon, le jeune attaquant a déjà inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives. Avec sa forme exceptionnelle, il a de très grandes chances d'être sélectionné pour la phase finale, apportant une énergie juvénile vitale à l'attaque brésilienne avant le tournoi mondial.
Bremer revient en défense
En défense, le pilier de la Juventus Bremer figure sur la longue liste préliminaire, qui contient plus de 50 noms. Le défenseur central n'a plus représenté son pays depuis la Copa America 2024 sous la houlette de Dorival Jr, après avoir subi une grave rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en octobre de cette année-là.
Après une période de convalescence intense qui a également nécessité une opération du ménisque quelques mois plus tard, le défenseur a fait un retour remarquable. Aujourd'hui titulaire régulier et leader dans les vestiaires à Turin, ses performances résilientes ont attiré l'attention du tacticien italien qui cherche à consolider sa défense.
Combler le vide laissé par Rodrygo
L'urgence de finaliser les rangs offensifs a été accentuée par la perte tragique de Rodrygo. L'ailier du Real Madrid a subi une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque qui met fin à sa saison et l'empêche de participer à la Coupe du monde. Réagissant à cette nouvelle dévastatrice, Neymar a envoyé un message émouvant à son compatriote, le qualifiant de « petit frère » et d'« héritier ».
Neymar a écrit : « Aujourd'hui est l'un des jours les plus tristes pour moi... Je suis sûr que tu reviendras en force. » Ce vide créatif considérable dans l'équipe a contraint le staff technique à élargir ses horizons. Par conséquent, les prochains matchs amicaux serviront de terrain d'essai crucial pour restructurer une attaque soudainement privée d'un joueur clé.
