Neymar redonne espoir au Brésil alors que Carlo Ancelotti sélectionne la star de Santos dans son équipe, mais l'ancienne gloire du FC Barcelone pourrait encore être écartée avant la Coupe du monde

Selon UOL, Neymar a été sélectionné dans la vaste équipe préliminaire d'Ancelotti pour la prochaine trêve internationale. La Seleção se prépare à affronter la France et la Croatie fin mars, lors de la dernière fenêtre internationale avant le coup d'envoi très attendu de la Coupe du monde 2026.

Malgré cette bouée de sauvetage, le joueur de 34 ans ne participera pas au prochain match de Santos contre Mirassol dans le cadre du Brasileirao en raison d'un « contrôle de la charge ». Ancelotti et le directeur de la CBF, Rodrigo Caetano, assisteront tout de même au match, ce qui signifie que le numéro 10 n'a plus qu'un seul match national contre Corinthians pour convaincre l'entraîneur qu'il mérite une dernière sélection.