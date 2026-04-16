Bernardo Silva publie un message émouvant pour confirmer son départ de Manchester City

Silva a officiellement confirmé son départ imminent de Manchester City, mettant fin à un parcours remarquable de neuf ans qui l’a vu devenir l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du club. Le joueur de 31 ans, arrivé en provenance de Monaco en 2017, quittera les champions de Premier League à l’expiration de son contrat actuel, à la fin de la saison.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le défenseur a expliqué : « Cityzens, quand je suis arrivé il y a 9 ans, je poursuivais le rêve d’un petit garçon, désireux de réussir dans la vie, désireux de réaliser de grandes choses. Cette ville et ce club m’ont donné bien plus que cela, bien plus que je n’aurais jamais pu espérer. Ce que nous avons gagné et accompli ensemble est un héritage que je chérirai pour toujours dans mon cœur. Les Centurions, le quadruplé national, le triplé, les quatre titres consécutifs et bien plus encore… Pas mal du tout. »







