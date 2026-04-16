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Bernardo Silva publie un message émouvant pour confirmer son départ de Manchester City
Une légende fait ses adieux à l’Etihad
Silva a officiellement confirmé son départ imminent de Manchester City, mettant fin à un parcours remarquable de neuf ans qui l’a vu devenir l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du club. Le joueur de 31 ans, arrivé en provenance de Monaco en 2017, quittera les champions de Premier League à l’expiration de son contrat actuel, à la fin de la saison.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le défenseur a expliqué : « Cityzens, quand je suis arrivé il y a 9 ans, je poursuivais le rêve d’un petit garçon, désireux de réussir dans la vie, désireux de réaliser de grandes choses. Cette ville et ce club m’ont donné bien plus que cela, bien plus que je n’aurais jamais pu espérer. Ce que nous avons gagné et accompli ensemble est un héritage que je chérirai pour toujours dans mon cœur. Les Centurions, le quadruplé national, le triplé, les quatre titres consécutifs et bien plus encore… Pas mal du tout. »
- AFP
La famille et les souvenirs à Manchester
Au-delà des trophées amassés à l’Etihad – six titres de Premier League, une Ligue des champions, deux Coupes d’Angleterre, cinq Coupes de la Ligue et une Coupe du monde des clubs –, Silva a souligné son attachement personnel à la ville. Il a rendu hommage à Manchester, où sa vie privée s’est épanouie autant que sa carrière, et a adressé des remerciements spéciaux à sa femme et à sa fille.
Silva a poursuivi : « Dans quelques mois, il sera temps de dire au revoir à cette ville où nous avons conquis tant de titres et où j’ai fondé ma famille. Du fond du cœur, Inès et Carlota, merci ! Aux supporters, votre soutien inconditionnel au fil des années est quelque chose que je n’oublierai jamais. Mon objectif, en tant que joueur, a toujours été de donner le maximum pour que vous soyez fiers et bien représentés sur le terrain. J’espère que vous l’avez ressenti à chaque rencontre. Je suis arrivé comme joueur de City, je pars comme l’un des vôtres, un supporter pour la vie. Continuez à pousser cette jeune équipe ; j’ai la certitude qu’elle vous offrira encore de nombreux souvenirs exceptionnels. »
Guardiola et son staff
Le milieu de terrain a tenu à remercier Pep Guardiola et le staff technique pour leur rôle dans l’ère de domination absolue de City. Pilier de l’équipe titulaire malgré les évolutions tactiques, Silva évoque l’ambiance quotidienne de la City Football Academy, qui a favorisé son long parcours au club.
Il a déclaré : « Au club, à Pep, au staff et à tous mes coéquipiers de ces neuf dernières années, merci pour tous ces souvenirs et pour m’avoir permis de faire partie de cette aventure pendant si longtemps. L’ambiance que nous avons créée chaque jour sur le terrain d’entraînement m’a fait me sentir chez moi et comme faisant partie d’une grande famille. Profitons ensemble de ces dernières semaines et battons-nous pour ce que cette saison nous réserve encore. »
- AFP
Une pièce maîtresse de l’échiquier mancunien dans la course aux nouveaux titres.
Silva s’est une nouvelle fois révélé indispensable à Manchester City cette saison, avec 44 apparitions toutes compétitions confondues, auxquelles il a ajouté trois buts et cinq passes décisives. Après avoir déjà remporté la Carabao Cup, Silva et ses coéquipiers visent désormais un possible triplé national. Le meneur de jeu portugais devrait être aligné pour la demi-finale de la FA Cup contre Southampton. Actuellement deuxième de la Premier League, à six points d’Arsenal mais avec un match en moins, City garde toutes ses chances de titre avant le choc au sommet prévu ce week-end.