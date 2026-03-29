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Muhammad Zaki

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Barcelone va porter plainte auprès de la FIFA concernant la blessure de Raphinha, et une indemnité devra être versée au champion de la Liga

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Le FC Barcelone s'apprêterait à engager une procédure officielle contre la FIFA suite à la grave blessure subie par son ailier vedette Raphinha pendant la trêve internationale. L'attaquant brésilien devrait être écarté des terrains pendant une longue période, ce qui met le club catalan hors de lui alors que la fin de saison approche à grands pas.

  • Fureur chez les Blaugrana face à ce coup dur pendant la trêve internationale

    Le FC Barcelone serait furieux après le retour de Raphinha de la sélection nationale avec une blessure au tendon d'Achille droit qui devrait l'écarter des terrains pendant environ cinq semaines. La blessure s'est produite lors de la défaite 2-1 du Brésil face à la France lors d'un match amical à Foxborough. Le staff médical du club a confirmé vendredi la gravité de la blessure, ce qui a donné lieu à des articles dans la presse et à une certaine frustration au sein des bureaux du Camp Nou. Selon Mundo Deportivo, les Blaugrana auraient l'intention de porter plainte officiellement auprès de la FIFA pour régler cette situation et exprimer leur colère face à cette blessure survenue à des milliers de kilomètres de là lors d'un match hors compétition.

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  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Une indemnisation en vue pour les géants catalans ?

    Si la perte sur le plan sportif est la principale préoccupation de Hansi Flick, le FC Barcelone peut prétendre à une indemnisation financière dans le cadre du Programme de protection des clubs de la FIFA. Ce dispositif prévoit le versement d'indemnités aux clubs lorsque des joueurs se blessent en sélection nationale et sont indisponibles pendant une période supérieure à 28 jours consécutifs. Compte tenu de l'absence estimée à cinq semaines de Raphinha, l'instance dirigeante sera tenue de verser cette indemnité. D'après les calculs actuels et la durée de l'indisponibilité, Barcelone pourrait recevoir une indemnité d'environ 144 000 € (125 000 £ / 166 000 $). Cependant, ce montant est considéré comme une maigre consolation par la direction du club, car il ne suffit pas à atténuer l'impact de la perte de l'un de ses attaquants les plus productifs lors d'une série de matchs décisifs tant en championnat qu'en compétitions européennes.

  • Les plans tactiques de Flick sont bouleversés

    Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi pour Hansi Flick, qui s'est fortement appuyé sur les performances de ce joueur de 29 ans cette saison. Raphinha est en grande forme, notamment grâce à un triplé décisif contre Séville et un doublé lors de la victoire 7-2 à domicile contre Newcastle United juste avant la trêve. Sans son travail acharné et son efficacité devant le but, l'entraîneur allemand doit désormais trouver le moyen de gérer un calendrier chargé en avril avec une ligne d'attaque décimée.

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Les matchs importants que Raphinha va manquer

    La conséquence la plus grave de cette blessure est l'absence de Raphinha lors des quarts de finale de la Ligue des champions. Il manquera à coup sûr les deux matchs de cette confrontation contre l'Atlético, prévus les 8 et 14 avril. Si le Barça se qualifie, Raphinha pourrait également manquer le match aller de la demi-finale, et peut-être même le match retour. De plus, son calendrier de convalescence signifie qu'il manquera probablement cinq matchs cruciaux de la Liga, alors que le Barça cherche à conserver son avance en tête du classement.

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