Barcelone va porter plainte auprès de la FIFA concernant la blessure de Raphinha, et une indemnité devra être versée au champion de la Liga

Si la perte sur le plan sportif est la principale préoccupation de Hansi Flick, le FC Barcelone peut prétendre à une indemnisation financière dans le cadre du Programme de protection des clubs de la FIFA. Ce dispositif prévoit le versement d'indemnités aux clubs lorsque des joueurs se blessent en sélection nationale et sont indisponibles pendant une période supérieure à 28 jours consécutifs. Compte tenu de l'absence estimée à cinq semaines de Raphinha, l'instance dirigeante sera tenue de verser cette indemnité. D'après les calculs actuels et la durée de l'indisponibilité, Barcelone pourrait recevoir une indemnité d'environ 144 000 € (125 000 £ / 166 000 $). Cependant, ce montant est considéré comme une maigre consolation par la direction du club, car il ne suffit pas à atténuer l'impact de la perte de l'un de ses attaquants les plus productifs lors d'une série de matchs décisifs tant en championnat qu'en compétitions européennes.