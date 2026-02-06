Barça, Raphinha enfonce Lamine Yamal

Invité dans l’émission A guest and a half diffusée sur la chaîne YouTube de Sofascore, Raphinha s’est prêté à un jeu consistant à attribuer différents traits de caractère à ses partenaires, dont Lamine Yamal. L’ailier brésilien n’a pas hésité à dresser un portrait très franc du jeune talent. « Il est toujours sur son téléphone, c’est le plus fêtard, toujours endormi, toujours en retard, obsédé par ses cheveux. Vu son âge, il est constamment sur son téléphone, c’est normal. La génération actuelle est toujours sur son téléphone. TikTok, Instagram, WhatsApp, musique, il envoie des messages sur son téléphone, avec des écouteurs », a déclaré l'international brésilien dans des propos transcrits par Foot Mercato.

Cette sortie médiatique de Raphinha a rapidement suscité des réactions, certains observateurs estimant que ces déclarations pourraient exposer inutilement Lamine Yamal, tandis que d’autres y voient simplement une remarque réaliste sur les habitudes d’un joueur de sa génération. Quoi qu’il en soit, la prise de parole de Raphinha intervient dans un contexte où la gestion du rythme de vie des jeunes joueurs est devenue un enjeu majeur pour les grands clubs européens, particulièrement pour un talent aussi précoce que Lamine Yamal, dont la progression reste scrutée à chaque apparition.