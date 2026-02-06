À seulement 18 ans, Lamine Yamal incarne déjà l’avenir du FC Barcelone, mais certaines révélations venues de l’intérieur du vestiaire agitent désormais les discussions autour du prodige catalan. Lors d’un entretien récent, Raphinha a livré une description très directe du quotidien de Lamine Yamal, évoquant notamment ses habitudes en dehors du terrain. Si les performances du jeune international impressionnent toujours autant, les propos de Raphinha pourraient relancer le débat sur la gestion de la précocité dans le football moderne et sur la discipline nécessaire pour durer au plus haut niveau.
Barça, Raphinha enfonce Lamine Yamal
- Getty Images Sport
Lamine Yamal sous les projecteurs au Barça
Depuis le début de la saison, Lamine Yamal s’impose comme l’un des joueurs les plus décisifs du Barça avec 14 buts et 13 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues, des statistiques qui confirment son statut de phénomène. Pourtant, malgré cette efficacité, Raphinha a récemment attiré l’attention sur certains aspects du quotidien de Lamine Yamal, estimant que son jeune coéquipier devait encore franchir plusieurs étapes en matière de rigueur. Dans un contexte où la pression médiatique ne cesse d’augmenter, les déclarations de Raphinha interviennent à un moment sensible pour Lamine Yamal, devenu l’une des figures centrales du projet sportif catalan.
- AFP
Les révélations fracassantes de Raphinha sur le quotidien de Yamal
Invité dans l’émission A guest and a half diffusée sur la chaîne YouTube de Sofascore, Raphinha s’est prêté à un jeu consistant à attribuer différents traits de caractère à ses partenaires, dont Lamine Yamal. L’ailier brésilien n’a pas hésité à dresser un portrait très franc du jeune talent. « Il est toujours sur son téléphone, c’est le plus fêtard, toujours endormi, toujours en retard, obsédé par ses cheveux. Vu son âge, il est constamment sur son téléphone, c’est normal. La génération actuelle est toujours sur son téléphone. TikTok, Instagram, WhatsApp, musique, il envoie des messages sur son téléphone, avec des écouteurs », a déclaré l'international brésilien dans des propos transcrits par Foot Mercato.
Cette sortie médiatique de Raphinha a rapidement suscité des réactions, certains observateurs estimant que ces déclarations pourraient exposer inutilement Lamine Yamal, tandis que d’autres y voient simplement une remarque réaliste sur les habitudes d’un joueur de sa génération. Quoi qu’il en soit, la prise de parole de Raphinha intervient dans un contexte où la gestion du rythme de vie des jeunes joueurs est devenue un enjeu majeur pour les grands clubs européens, particulièrement pour un talent aussi précoce que Lamine Yamal, dont la progression reste scrutée à chaque apparition.
- AFP
Lamine Yamal, un talent immense en manque de discipline
Au cours du même entretien, Raphinha a poursuivi son analyse du quotidien de Lamine Yamal, en insistant notamment sur ses habitudes nocturnes : « Le matin, il est toujours endormi parce que je pense qu’il se couche tard. Pas parce qu’il fait la fête tous les jours, mais parce que passer autant de temps sur son téléphone fait qu’on se couche tard. Il n’est pas grincheux, mais il est silencieux, il ne parle pas trop la première heure ». Des propos qui, bien qu’énoncés sur un ton descriptif, renforcent l’idée que Raphinha considère l’encadrement et la discipline comme des éléments essentiels pour accompagner la progression de Lamine Yamal.
Malgré ces remarques, Lamine Yamal reste l’un des piliers du projet sportif barcelonais et continue de bénéficier de la confiance du staff et de ses coéquipiers, dont Raphinha, qui souligne régulièrement son immense potentiel. Les prochaines semaines permettront de mesurer si cette séquence médiatique aura un impact sur l’image publique du jeune prodige ou si elle restera un simple épisode dans l’apprentissage du très haut niveau, où Raphinha et Lamine Yamal sont appelés à jouer ensemble un rôle majeur dans l’avenir du FC Barcelone.