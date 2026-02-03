Pendant que le mercato fermait ses portes partout en Europe, Lamine Yamal se trouvait ailleurs. Loin des rumeurs et des tractations, le prodige du FC Barcelone a profité d’une soirée symbolique pour envoyer un message clair sur son avenir.
Barça : Lamine Yamal, la déclaration d’amour que personne n’avait vue venir
- AFP
Lamine Yamal, honoré et serein loin du tumulte du mercato
Lundi soir, Barcelone célébrait l’histoire du journal Mundo Deportivo, fondé il y a 120 ans. À l’occasion de la 78ᵉ édition de son gala, le quotidien catalan a mis à l’honneur Lamine Yamal. À seulement 18 ans, l’attaquant blaugrana a reçu le Trophée Mundo Deportivo pour une année 2025 exceptionnelle.
Le journaliste Jordi Basté a salué un joueur « pour avoir battu des records de précocité et être déjà considéré comme l'un des meilleurs au monde ». Une reconnaissance forte, alors que la jeune star du Barça continue d’empiler les performances au plus haut niveau.
- Getty
Une saison pleine et une confiance assumée
Face à l’assemblée, Yamal n’a pas caché son bien-être actuel. « Je suis au sommet de ma forme, oui », a-t-il confié. Les chiffres parlent pour lui. En 28 matchs toutes compétitions confondues cette saison, il affiche 13 buts et 13 passes décisives, tout en assumant déjà de lourdes responsabilités dans le jeu barcelonais.
Deuxième du dernier Ballon d’or derrière Ousmane Dembélé, le natif d’Esplugues de Llobregat avance sans précipitation. Mais surtout, sans détour lorsqu’il s’agit de son avenir.
- Getty Images Sport
Une fidélité proclamée au FC Barcelone
C’est le moment qui a marqué la soirée. Devant un public attentif, Lamine Yamal a livré une déclaration qui a surpris par sa maturité. « J'espère pouvoir rester ici toute ma vie, où je prends du plaisir chaque jour, dans le meilleur club et la meilleure ville du monde », a-t-il lâché, sans calcul ni ambiguïté.
Un discours rare à l’heure où les carrières se construisent souvent au fil des transferts. Le jeune international espagnol assume son attachement à son club formateur, celui qui l’a lancé très tôt chez les professionnels.
- Getty Images Sport
L’esprit déjà tourné vers la Coupe du Roi
Malgré l’émotion du moment, Yamal n’a pas oublié l’essentiel. Un rendez-vous important attend le Barça dès le lendemain. « Demain (ce mardi 21h, Ndlr) est un jour très important, nous jouons un quart de finale de la Coupe du Roi, un titre que nous devons remporter », a-t-il indiqué.
Un rappel simple. Le plaisir n’efface jamais l’exigence.
- Getty Images Sport
Un engagement déjà inscrit dans la durée
Lamine Yamal a prolongé son contrat avec le FC Barcelone en mai dernier jusqu’en 2031. Ce nouveau bail, activé à sa majorité le 13 juillet, s’accompagne du numéro 10 et d’une clause libératoire annoncée à un milliard d’euros selon la presse espagnole.
Ce discours de fidélité n’est pas nouveau. En 2024, après son sacre à l’Euro avec l’Espagne, il déclarait déjà dans El Hormiguero : « J'espère ne jamais quitter le Barça, je veux être une légende du Barça. Au Barça, on vous apprend beaucoup de choses et ils m'ont préparé à cela. J'ai aussi appris beaucoup de valeurs dans mon quartier, avec ma grand-mère, mes parents, mes amis… »
À 18 ans, Lamine Yamal ne promet rien à la légère. Mais ce soir-là, à Barcelone, son cœur parlait clairement.