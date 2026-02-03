Lundi soir, Barcelone célébrait l’histoire du journal Mundo Deportivo, fondé il y a 120 ans. À l’occasion de la 78ᵉ édition de son gala, le quotidien catalan a mis à l’honneur Lamine Yamal. À seulement 18 ans, l’attaquant blaugrana a reçu le Trophée Mundo Deportivo pour une année 2025 exceptionnelle.

Le journaliste Jordi Basté a salué un joueur « pour avoir battu des records de précocité et être déjà considéré comme l'un des meilleurs au monde ». Une reconnaissance forte, alors que la jeune star du Barça continue d’empiler les performances au plus haut niveau.