Lamine Yamal évoque sa plus grande faiblesse : "C'est mon jeu"

Depuis, il est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde, tout en accumulant de nombreuses distinctions individuelles.

La dernière en date lui a été décernée en début de semaine avec le Trophée Mundo Deportivo. À cette occasion, il s'est confié à MD sur cette nouvelle récompense.

« C'est une grande fierté pour moi, ma famille et mes amis. Je suis très heureux et j'espère que cette année sera encore meilleure. Les moments importants arrivent maintenant, et c'est là que les joueurs de qualité de notre équipe doivent se révéler. Je savoure ce moment et je vise plus haut. »

On a également interrogé Lamine Yamal sur la volonté du FC Barcelone de conserver son titre de champion d'Espagne, les Catalans comptant actuellement un point d'avance sur le Real Madrid au classement.

« C’est la compétition la plus difficile car c’est la plus longue. Rien n’est joué avant la fin et, comme l’an dernier, il faudra se battre jusqu’au bout, engranger des points et ne perdre aucun match, car ils sont tous importants. J’espère que ce sera le cas. »

Lamine Yamal a également évoqué les critiques dont il a fait l’objet ces 12 à 18 derniers mois concernant son faible nombre de buts marqués. Il n’en a inscrit que 39 en 135 apparitions sous le maillot du FC Barcelone depuis ses débuts en 2023.

« Mon jeu ne repose pas sur ça. C’est vrai que cela crée des polémiques, car quand je joue bien, on dit que je ne marque pas, et quand je marque, on dit que je joue mal. Mais je veux bien jouer, que l’équipe gagne et continuer sur cette lancée. »

La présence de Lamine Yamal au Grand Gala de Mundo Deportivo constituait une rare apparition médiatique pour l'adolescent, dont la vie privée a fait couler beaucoup d'encre tout au long de l'année 2025. Selon Sport, il s'est efforcé ces derniers mois de se faire plus discret dans les médias, tout en renforçant son rôle de leader au sein du vestiaire du FC Barcelone.

Le FC Barcelone se réjouit de voir la vie privée de Lamine Yamal moins scrutée qu'auparavant. Le club espère que cette tendance se maintiendra dans les mois et les années à venir.