Les secrets de la blessure de Lamine Yamal enfin dévoilés

En début de saison, il souffrait d'une pubalgie, ce qui a fortement affecté certaines de ses performances.

Lamine Yamal a contracté sa pubalgie en septembre. Aggravée lors d'un rassemblement de l'équipe nationale espagnole, elle l'a contraint à s'absenter pendant plusieurs semaines. Même après sa convalescence, le problème persistait.

Comme l'explique Santi Ovalle sur Cadena SER, Lamine Yamal « n'était pas conscient de sa blessure, ce qui est normal, car il est jeune et c'était nouveau pour lui. Il y avait des jours où il était en pleine forme et puis soudain, la douleur revenait… Et cela le frustrait.» C'est pourquoi il a eu du mal à s'en remettre, mais la situation s'est nettement améliorée depuis novembre.

À cette époque, Lamine Yamal a subi une intervention mineure par radiofréquence en Belgique, ce qui a permis de nettoyer la zone affectée par sa pubalgie. Les semaines suivantes, il souffrait encore de douleurs, mais le staff médical du FC Barcelone lui a conseillé de continuer à travailler sur cette zone, même en l'absence de douleur.

Ce fut le tournant, et aujourd'hui, le problème est pratiquement résolu. Lamine Yamal a abordé la situation avec la ferme intention de tout faire pour vaincre sa pubalgie, et heureusement pour lui et pour le FC Barcelone, il semble y être parvenu – même s'il continuera à gérer sa situation.

Lamine Yamal n'est pas la seule star de la Liga à avoir souffert de pubalgie cette saison. Notamment, l'ailier de l'Athletic Club et de l'équipe nationale espagnole, Nico Williams, a souffert du même problème pendant des mois, tandis qu'Antony, du Real Betis, a également rencontré des difficultés ces dernières semaines. Ces deux joueurs pourraient bien suivre le même traitement que le jeune homme de 18 ans.