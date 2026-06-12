Qualifié pour la Ligue des champions en concluant la dernière Serie A à la quatrième place, le club italien prendra à sa charge l’intégralité du salaire de Coutinho. Selon le journal Bild, le Brésilien toucherait environ 5,5 millions d’euros par an à Dortmund.
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Avec seulement 41 minutes de temps de jeu depuis début mars, son départ du BVB semble désormais acté
Prêté par Manchester City en 2024, Couto a été définitivement recruté par le BVB l’été dernier, l’option d’achat de 25 millions d’euros étant facilement activable. Sous contrat jusqu’en 2030, le défenseur de 24 ans a toutefois été récemment écarté.
Depuis début mars, il n’a disputé que 41 minutes de jeu et, sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac, il est clairement devancé par le titulaire Julian Ryerson. Au total, la saison dernière, Couto a disputé 27 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant trois buts et délivrant trois passes décisives.