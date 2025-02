Auxerre - OM : Pourquoi Marseille peut boycotter la rencontre

L’OM monte au créneau contre l’arbitrage avant son déplacement à Auxerre. Un courrier officiel a été adressé à la Direction de l’Arbitrage.

L’Olympique de Marseille ne cache plus son mécontentement vis-à-vis de l’arbitrage en Ligue 1. À quelques jours du déplacement à Auxerre, les dirigeants phocéens ont adressé un courrier officiel à la Direction de l’Arbitrage (DA). En cause ? La désignation de Jérémy Stinat comme arbitre principal de la rencontre, une décision jugée incompréhensible et provocatrice après les tensions qui ont opposé l’OM et l’arbitre lors d’un récent match de Coupe de France perdu contre Lille.

Outre cette nomination contestée, les Marseillais dénoncent un traitement injuste depuis plusieurs mois, notamment au niveau des sanctions disciplinaires qui ont, selon eux, pénalisé l’équipe à de multiples reprises.