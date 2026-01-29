Arbeloa à la porte, un ancien coach du PSG et de Mbappé attendu au Real Madrid

La claque reçue à Lisbonne face à Benfica, sur le score de 4-2, a laissé des traces profondes. Sans les parades décisives de Thibaut Courtois, l’addition aurait même pu devenir humiliante.

Arrivé il y a un peu plus de deux semaines pour succéder à Xabi Alonso, limogé, l’ancien latéral n’a toujours pas imprimé sa patte. Le collectif reste fragile, dépendant des doublés de Kylian Mbappé et des exploits de son gardien.

Derrière, le vide inquiète. Vinicius Jr et Jude Bellingham peinent à retrouver leur influence, laissant une équipe sans repères ni identité claire.