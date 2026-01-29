À peine nommé, Alvaro Arbeloa se retrouve déjà sous pression après une nouvelle désillusion européenne du Real Madrid, lourde de conséquences.
Arbeloa à la porte, un ancien coach du PSG et de Mbappé attendu au Real Madrid
Le Real s’interroge déjà sur Arbeloa
La claque reçue à Lisbonne face à Benfica, sur le score de 4-2, a laissé des traces profondes. Sans les parades décisives de Thibaut Courtois, l’addition aurait même pu devenir humiliante.
Arrivé il y a un peu plus de deux semaines pour succéder à Xabi Alonso, limogé, l’ancien latéral n’a toujours pas imprimé sa patte. Le collectif reste fragile, dépendant des doublés de Kylian Mbappé et des exploits de son gardien.
Derrière, le vide inquiète. Vinicius Jr et Jude Bellingham peinent à retrouver leur influence, laissant une équipe sans repères ni identité claire.
Un plan B déjà à l’étude
En interne, la direction madrilène anticipe. Florentino Pérez explore des options au cas où la situation dégénérerait rapidement, même si un changement immédiat reste délicat.
Jürgen Klopp, priorité rêvée, n’envisage pas de sortir de sa retraite. Une autre piste prend alors de l’épaisseur dans les couloirs du Bernabéu.
Unai Emery, le profil qui séduit
Selon le journaliste de Marca Ramon Alvarez, le nom d’Unai Emery circule avec insistance. Le technicien basque connaît bien Kylian Mbappé pour l’avoir dirigé entre 2016 et 2018.
À Aston Villa depuis novembre 2022, l’ancien coach du PSG impressionne. Son équipe joue les premiers rôles en Angleterre et lutte pour le titre face à Arsenal et Manchester City.
Reste un obstacle majeur. Le club anglais n’entend pas lâcher son entraîneur en pleine saison, encore moins dans un contexte aussi favorable.
Une décision repoussée à l’été ?
L’option Emery semble donc davantage pensée pour juin. D’ici là, Arbeloa joue gros et devra rapidement redresser une équipe en perte de repères. À Madrid, la patience reste limitée. Et chaque contre-performance rapproche un peu plus le banc merengue d’un nouveau visage.
La pression du résultat immédiat ne laisse aucun répit dans un club habitué aux sommets européens, où l’histoire pèse lourd et où chaque choix d’entraîneur devient un symbole fort pour la direction comme pour les supporters madrilènes exigeants et souvent impatients aussi désormais.