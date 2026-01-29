La nuit européenne du Real Madrid s’est terminée dans un goût très amer. Battus 4-2 sur la pelouse du Benfica Lisbonne, les Madrilènes voient leur parcours en Ligue des champions se compliquer et devront passer par les barrages, comme le PSG. Malgré un doublé de Kylian Mbappé, la défaite a laissé des traces, surtout dans les mots.
Le gros coup de gueule de Kylian Mbappé après la raclée du Real contre Benfica
- AFP
Le Real chute à Lisbonne et glisse hors du top 8
Mercredi soir, le Real Madrid espérait valider directement son billet pour les huitièmes. Il n’en fut rien. Dominé par un Benfica opportuniste et incisif, le club espagnol a cédé à quatre reprises, malgré les deux réalisations de son attaquant français. Ce revers place le Real à la 9e position de la phase de ligue, synonyme de passage obligé par les barrages pour continuer l’aventure continentale.
Une situation frustrante pour un club habitué aux sommets européens, d’autant que cette défaite rappelle celle de la saison précédente, déjà conclue par une qualification arrachée au forceps.
- Getty Images Sport
Mbappé vide son sac après le match
En zone mixte, Kylian Mbappé n’a pas cherché à masquer sa déception. Rarement entendu après une défaite du Real, l’attaquant a livré une analyse directe, presque brutale.
« Je n’ai pas d’explication claire. Nous ne parvenons pas à avoir de la régularité dans notre jeu, c’est un problème que nous devons résoudre. On ne peut pas être bons un jour et pas le lendemain, ce n’est pas digne d’une équipe de champions. Ça fait un peu mal parce qu’on voulait profiter de février pour s’améliorer, mais nous méritons la position qui est la nôtre », a-t-il lâché.
Un constat lucide, sans détour, qui résume l’irrégularité madrilène observée depuis plusieurs semaines sur la scène européenne.
- Getty Images
“Il nous manque un peu de tout”
Mbappé a insisté. Le problème ne se limite pas à un secteur précis. « Nous devons être plus réguliers. Il nous manque un peu de tout », souligne l’ancien joueur du PSG. Puis, le capitaine des Bleus a élargi son propos.
« Je ne vais pas dire que c’est seulement un problème d’attitude ou seulement de football, je pense que c’est un problème global. Et en Ligue des champions, chaque détail compte. Si tu ne viens pas avec tous les ingrédients pour gagner un match de ce niveau, tu te prends une raclée... », a-t-il ajouté.
Un discours fort, assumé, à l’image de la frustration ressentie dans le vestiaire.
- Getty Images Sport
Le but du gardien, le symbole de la soirée
Interrogé sur le quatrième but du Benfica, inscrit à la 98e minute par le gardien ukrainien Anatoliy Trubin, Mbappé n’a pas mâché ses mots. Il a qualifié cette action de « honte », tout en précisant que cela ne « change rien » à la situation du Real, condamné aux barrages comme la saison passée.
- Getty Images Sport
Appel au Bernabéu avant le derby
Buteur providentiel de la Maison Blanche, avec désormais 36 réalisations en 29 matchs toutes compétitions confondues, Mbappé a toutefois voulu regarder vers l’avant. Il a lancé un message clair aux supporters avant le derby face au Rayo Vallecano.
« C’était un mauvais match, mais nous ne sommes pas éliminés non plus. C’est une compétition différente, en Liga nous sommes sur une bonne dynamique. Je demande aux supporters qu’ils viennent au Bernabéu pour soutenir leur équipe. Si le Bernabéu est derrière nous, je suis sûr que nous ferons un bon match », a-t-il conclu.