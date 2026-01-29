Le gros coup de gueule de Kylian Mbappé après la raclée du Real contre Benfica

Mercredi soir, le Real Madrid espérait valider directement son billet pour les huitièmes. Il n’en fut rien. Dominé par un Benfica opportuniste et incisif, le club espagnol a cédé à quatre reprises, malgré les deux réalisations de son attaquant français. Ce revers place le Real à la 9e position de la phase de ligue, synonyme de passage obligé par les barrages pour continuer l’aventure continentale.

Une situation frustrante pour un club habitué aux sommets européens, d’autant que cette défaite rappelle celle de la saison précédente, déjà conclue par une qualification arrachée au forceps.