L’Algérie poursuit sa stratégie d’influence auprès des binationaux au profil symbolique. Après le cas Zidane, un autre nom prestigieux s’invite dans le débat : Mbappé. En coulisses, la Fédération algérienne de football a récemment manifesté son intérêt pour Ethan Mbappé, jeune milieu de terrain du LOSC et frère cadet de Kylian. Une démarche qui intrigue, interroge et relance la question du choix de sélection chez les jeunes talents à double nationalité.
Après Zidane, l’Algérie fonce sur Mbappé
- Getty
L’Algérie drague Ethan Mbappé
Selon les informations relayées par RMC Sport et Le Parisien, la Fédération algérienne de football a approché Ethan Mbappé afin d’évaluer son intérêt pour les Fennecs. À 19 ans, le milieu lillois, formé au PSG, dispose d’origines algériennes par sa mère Fayza Lamari, tandis que son père Wilfrid Mbappé est né au Cameroun. Un profil éligible qui s’inscrit parfaitement dans la politique actuelle de l’Algérie, désireuse de renforcer son vivier avec des joueurs à fort potentiel évoluant en Europe.
Pour l’heure, Ethan Mbappé n’a toutefois pas arrêté son choix. Le principal intéressé se projette plutôt avec l’équipe de France, où son frère Kylian Mbappé est aujourd’hui capitaine. Ethan Mbappé a déjà été convoqué chez les Bleuets sans toutefois connaître sa première sélection officielle. Cette situation laisse encore la porte ouverte à un changement de cap, même si la concurrence et la symbolique du maillot bleu pèsent lourd dans la balance.
- AFP
Une trajectoire sportive déjà bien tracée pour Ethan Mbappé
Sur le plan sportif, Ethan Mbappé poursuit sa progression loin de l’ombre médiatique de son frère. Recruté par le LOSC lors du mercato estival suivant le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, Ethan Mbappé s’est progressivement imposé dans la rotation nordiste. Depuis le début de la saison, il totalise 12 apparitions toutes compétitions confondues, avec trois buts et une passe décisive, confirmant un rendement en nette progression.
Un fait marquant illustre cette montée en puissance : le 5 décembre dernier, Ethan Mbappé a inscrit l’unique but de Lille face à l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Une performance symbolique qui a renforcé sa visibilité nationale. Pour l’Algérie, attirer Ethan Mbappé reviendrait à miser sur un joueur en développement, capable de s’inscrire dans un projet à moyen et long terme, notamment en vue de la CAN 2027 et de la Coupe du monde 2026.
- AFP
Ethan Mbappé inspiré par le cas Luca Zidane ?
L’intérêt porté à Ethan Mbappé s’inscrit dans une continuité. Avant la CAN 2025 en cours au Maroc, l’Algérie était parvenue à convaincre Luca Zidane, fils de Zinedine Zidane, désormais titulaire dans les cages des Fennecs. Ce précédent nourrit l’espoir des dirigeants algériens de rééditer un coup médiatique et sportif avec Ethan Mbappé, dont le nom résonne déjà fortement sur la scène internationale.
Proche d’Aïssa Mandi, son coéquipier à Lille, Ethan Mbappé suit attentivement l’actualité des Fennecs. Il a récemment assisté à un match de la Coupe d’Afrique des nations au Maroc, en compagnie de son père et de son frère. Autant de signaux qui alimentent les spéculations sans pour autant trancher le débat. À ce stade, Ethan Mbappé reste maître de son choix, partagé entre l’attachement familial, l’ambition sportive et une décision qui engagera durablement sa carrière internationale.