Après Zidane, l’Algérie fonce sur Mbappé

Selon les informations relayées par RMC Sport et Le Parisien, la Fédération algérienne de football a approché Ethan Mbappé afin d’évaluer son intérêt pour les Fennecs. À 19 ans, le milieu lillois, formé au PSG, dispose d’origines algériennes par sa mère Fayza Lamari, tandis que son père Wilfrid Mbappé est né au Cameroun. Un profil éligible qui s’inscrit parfaitement dans la politique actuelle de l’Algérie, désireuse de renforcer son vivier avec des joueurs à fort potentiel évoluant en Europe.

Pour l’heure, Ethan Mbappé n’a toutefois pas arrêté son choix. Le principal intéressé se projette plutôt avec l’équipe de France, où son frère Kylian Mbappé est aujourd’hui capitaine. Ethan Mbappé a déjà été convoqué chez les Bleuets sans toutefois connaître sa première sélection officielle. Cette situation laisse encore la porte ouverte à un changement de cap, même si la concurrence et la symbolique du maillot bleu pèsent lourd dans la balance.

