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West Ham United v Fulham - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

Alvaro Arbeloa exige des progrès défensifs après la survie de Fulham dans un thriller à cinq buts contre West Ham en Carabao Cup

A. Arbeloa
Fulham
West Ham vs Fulham
West Ham
Carabao Cup
Premier League

Alvaro Arbeloa a exhorté Fulham à faire preuve d’une plus grande agressivité défensive après avoir vu son équipe s’imposer 3-2 face à West Ham dans un match de Carabao Cup effréné mardi soir. Entré en jeu, Oscar Bobb a inscrit son premier but pour le club et validé la qualification pour le quatrième tour, mais l’entraîneur espagnol est resté frustré par la facilité avec laquelle sa défense a abandonné le contrôle du match.

  • Une défense fébrile suscite des inquiétudes

    Arbeloa a lancé un appel urgent à une amélioration défensive malgré la qualification de son équipe pour le quatrième tour grâce à une victoire spectaculaire 3-2 contre West Ham au London Stadium. L'entraîneur espagnol a vu son équipe gâcher à deux reprises des avantages acquis grâce à Rodrigo Muniz et Cesar Palacios, en raison de largesses évitables derrière. Sa frustration a été évitée de peu lorsque Bobb, sorti du banc, a inscrit le but victorieux crucial à la 78e minute dans un derby londonien intense.


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  • imago-sport-1083366707.jpgMartin Dalton

    Arbeloa exige de la discipline défensive

    L’entraîneur visiteur a fait part de son incompréhension après avoir vu sa défense être battue à deux reprises dans des situations qu’il estimait totalement gérables. S’exprimant auprès de Sky Sports après le match, Arbeloa a déclaré : « Nous avons réalisé une très bonne première mi-temps, mais je me demande encore comment nous avons encaissé deux buts alors que nous contrôlions parfaitement le match. 

    « Nous avons eu beaucoup d’occasions. Nous avions le sentiment que le match était sous contrôle, donc nous étions déçus en rentrant aux vestiaires à la mi-temps. Nous devons être un peu plus agressifs lorsque nous défendons. Mais tout ce sur quoi nous avons travaillé ces deux derniers jours, nous l’avons fait sur le terrain. »

  • L’entraîneur appelle à la patience avec les jeunes

    Ce résultat permet à Fulham de conserver un impressionnant bilan en coupe, le club de Craven Cottage s’étant désormais qualifié lors de huit de ses neuf derniers tours dans cette compétition contre des équipes de divisions inférieures.

    Tout en soulignant leurs lacunes défensives, le technicien s’est empressé de protéger ses talents émergents en appelant à la patience pendant leur développement : « Nous avons beaucoup de jeunes joueurs talentueux, et nous devons être patients avec eux. Nous devons les aider, les développer, mais vous pouvez voir le talent qu’ils ont, leur qualité. Ils comprennent le jeu, et ils vont progresser au cours de la saison. »

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    Le choc contre United teste les progrès

    Qualifié sans encombre pour le quatrième tour avant le tirage au sort de mercredi soir, Fulham doit désormais colmater les brèches en défense dans sa quête d’une première victoire en championnat cette saison lorsqu’il reçoit Manchester United dimanche. Pour West Ham, le court déplacement de samedi à Millwall offre une occasion immédiate de rebondir après sa première défaite de la campagne. Les deux clubs auront à cœur de conclure avec le maximum de points avant que le championnat ne s’interrompe pour la trêve internationale d’automne.

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