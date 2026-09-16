L’entraîneur visiteur a fait part de son incompréhension après avoir vu sa défense être battue à deux reprises dans des situations qu’il estimait totalement gérables. S’exprimant auprès de Sky Sports après le match, Arbeloa a déclaré : « Nous avons réalisé une très bonne première mi-temps, mais je me demande encore comment nous avons encaissé deux buts alors que nous contrôlions parfaitement le match.

« Nous avons eu beaucoup d’occasions. Nous avions le sentiment que le match était sous contrôle, donc nous étions déçus en rentrant aux vestiaires à la mi-temps. Nous devons être un peu plus agressifs lorsque nous défendons. Mais tout ce sur quoi nous avons travaillé ces deux derniers jours, nous l’avons fait sur le terrain. »