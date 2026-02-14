Akliouche forfait pour Monaco - PSG ? Pocognoli donne de ses nouvelles

Le large succès de l’AS Monaco contre FC Nantes (3-1) ne suffit pas à dissiper les inquiétudes. Vendredi soir, au Stade Louis-II, Maghnes Akliouche quitte la pelouse à la 43e minute, le visage fermé. Pourtant, le milieu offensif ressent une gêne dès l’entame.

Le staff médical intervient. Le joueur serre les dents. Il poursuit, puis renonce juste avant la pause.

Après la rencontre, Sébastien Pocognoli s’exprime avec prudence : « Il a été touché musculairement. Il a eu une flexion au niveau de sa hanche sur une passe mal calibrée en arrière et il a fait un faux-mouvement. Il va voir l'étendue de cette douleur demain (samedi, Ndlr)… Je ne sais pas encore (s'il sera forfait mardi, Ndlr) ».

L’incertitude domine. Les examens doivent préciser la nature exacte de la gêne.