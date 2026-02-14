Sorti avant la pause vendredi lors du succès monégasque contre Nantes (3-1), Maghnes Akliouche laisse planer le doute à quelques jours du barrage aller de Ligue des champions face au PSG. Son entraîneur Sébastien Pocognoli a livré un premier point médical, sans certitude.
Akliouche forfait pour Monaco - PSG ? Pocognoli donne de ses nouvelles
- AFP
Une alerte à la hanche qui tombe mal
Le large succès de l’AS Monaco contre FC Nantes (3-1) ne suffit pas à dissiper les inquiétudes. Vendredi soir, au Stade Louis-II, Maghnes Akliouche quitte la pelouse à la 43e minute, le visage fermé. Pourtant, le milieu offensif ressent une gêne dès l’entame.
Le staff médical intervient. Le joueur serre les dents. Il poursuit, puis renonce juste avant la pause.
Après la rencontre, Sébastien Pocognoli s’exprime avec prudence : « Il a été touché musculairement. Il a eu une flexion au niveau de sa hanche sur une passe mal calibrée en arrière et il a fait un faux-mouvement. Il va voir l'étendue de cette douleur demain (samedi, Ndlr)… Je ne sais pas encore (s'il sera forfait mardi, Ndlr) ».
L’incertitude domine. Les examens doivent préciser la nature exacte de la gêne.
- Getty Images Sport
Un joueur clé qui ne triche pas
Pocognoli insiste sur l’état d’esprit de son joueur : « En tout cas, Maghnes n'est pas du genre à vouloir demander son remplacement comme ça. Ce n'est pas dans son caractère. On espère que ce n'est pas trop grave parce qu'on a un historique de blessures qui n'est pas en notre faveur cette année. C'est dommage parce qu'il était bien dans ce début de match. On l'avait vu assez incisif dans ses décisions. Mais on verra. Peut-être qu'il sera présent contre le PSG. C'est ce que j'espère ».
Le technicien belge connaît l’importance d’Akliouche dans son animation offensive. Vif, inspiré, capable d’accélérer entre les lignes, l’international français apporte créativité et percussion.
Son absence éventuelle pèserait lourd. Surtout à la veille d’un rendez-vous européen majeur.
- AFP
Monaco et le PSG sous pression
Ce barrage aller de Ligue des champions de l'UEFA face au Paris Saint-Germain arrive à un moment charnière. Monaco, convaincant avant la pause contre Nantes puis plus brouillon ensuite, engrange tout de même trois points précieux en championnat et se rapproche des places européennes.
En face, Paris sort d’une prestation inquiétante contre le Stade Rennais FC (3-1), loin de l’éclat affiché face à l’OM la semaine précédente.
Le décor s’installe. Monaco espère compter sur son meneur. Le PSG veut réagir. Mardi, au Louis-II, chaque détail comptera. Reste à savoir si Akliouche tiendra sa place. Réponse imminente.