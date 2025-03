Depuis son arrivée à Marseille, Adrien Rabiot s’épanouit pleinement et ne cache pas son amour pour l’OM. Une déclaration qui fait parler…

À l’OM depuis septembre, Adrien Rabiot vit une véritable idylle avec le club phocéen et ses supporters. Six mois après son arrivée, l’international français est devenu un élément clé du système de Roberto De Zerbi et ne cache plus son attachement profond à Marseille. Mais ses propos risquent de faire grincer des dents du côté de Paris, son ancien club.